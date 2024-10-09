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中國A股今日（9日）三大指數開盤後全數熄火，結束了先前的「史詩級」漲勢。上證指數在盤中一度重挫超過5%，深成指大跌逾6%，而香港恒生指數則呈現開高走低的態勢。儘管如此，之前的A股飆漲吸引了大量散戶投資者進場，更引發一波炒股熱潮，中國社群網路間還傳出有股民因炒股爆倉後選擇跳樓自盡的消息。對此，當地公安機關也出面駁斥相關傳聞。8日滬深兩市開盤後不到10分鐘成交額便突破人民幣5000億元，最終成交額更突破人民幣3兆元，創下歷史新高，同一日寧波市江北區外灘街道辦公室也發布通報稱，當天中午12時40分，一名女子在一家商場內墜樓，後送醫搶救無效死亡。成都傳媒集團旗下新媒體「紅星新聞」報導，事發後，中國網路上開始瘋傳一張微信聊天截圖，上頭顯示一名疑似股民發文表示自己在「十一長假」前抵押房子，「十倍槓桿配資了人民幣5000萬，競價就梭哈了，沒想到一天就爆倉了，內心很平靜。這是我自己的選擇，怪不得任何人，可能平淡才是我的歸宿。」當地警方指出，該事件經調查後基本排除刑事案件，但在網路出現將該事件同股市關聯的謠言，並且強烈駁斥表示該謠言為假，「目前相關造謠嫌疑人已傳喚到案，案件正在進一步調查中。」對於中國A股熱潮，有中國分析師認為，新散戶投資者是當前A股市場上漲的主要動力，散戶參與度提高應正面看待。不過，東方港灣董事長但斌之前曾示警，「這樣暴漲，必有暴跌」，認為A股只能說是反彈，還不能說是進入牛市週期。