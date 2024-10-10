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▲今年6月間，台中30歲林姓男子，駕駛小貨車衝撞健身房大門，案經法院審理，被依殺人未遂罪判刑5年8月，可上訴。（圖／翻攝畫面）

今年6月間，台中一名30歲的林姓男子，前往北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵卻沒被錄取，又私訊館長陳之漢未獲回應，林男自覺生活及求職不順利，竟駕駛小貨車衝撞健身房大門，案經法院審理，被依殺人未遂罪判刑5年8月，可上訴。據了解，林男先是於5月間，前往成吉思汗應徵健身教練未錄取，私訊館長陳之漢未獲回應，因此心生不滿。6月間，許姓友人委託林男，駕駛租來的小貨車載送廢棄物，途中林男竟開往健身房，踩油門直接撞破大門，嚇得館內工作人員與客人驚慌逃竄，所幸無人傷亡。林男落網後，坦承開車衝撞，但否認有殺人意圖，辯稱衝撞前「有注意有沒有人」才撞下去，案經法院審理，法官勘驗現場監視器，發現大門前有台階陡坡，林需加速才能衝入，另外，當時有10多名會員在閘門後，極有可能遭衝撞釀死亡，且當時也是健身房尖峰時段，認定林男有殺人不確定故意，因此依殺人未遂罪判他5年8月。