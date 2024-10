我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部貿易署及外貿協會為強化台灣企業與東協市場產業連結,共同籌組「2024年印尼菲緬市場開發團」,9月30日至10月9日帶領17家優質台灣企業前往印尼雅加達、菲律賓馬尼拉及緬甸仰光3個城市拓銷,經過429場次貿易洽談,促成商機逾1700萬美元(約新台幣5.4億元)。貿易署及貿協共組的印尼菲緬市場開發團團員涵蓋電子資通訊、醫療器材、汽車零配件、塑橡膠製品、儲能電池充電樁及家用美妝消費品等。其中,沛倫設計公司生產的家用及汽車用滅火器,因其產品輕巧且方便攜帶,詢問度非常高,在印尼受到當地最大伊斯蘭組織穆罕默迪亞(Muhammadiyah)高度興趣;沛倫在緬甸也與3家有意參與政府採購標案商Gewarzoe Co. Ltd.、Myanmar Fire Protection及M-Vester進行產品詢報價,未來商機龐大。艾吉斯公司主要產品為視聽產品解決方案,除獲得印尼商對其全方位解決方案及網路音視訊傳輸系統 (AV over IP) 青睞,另有菲國同業代理商及醫療產品供應商對其全方位解決方案有興趣並進行深入洽談。協助工廠升級工業4.0的岳林工業公司,其無線射頻識別系統(RFID),受到印尼系統商肯定,將與該公司洽商合作,協助印尼郵局使用電子標籤管理包裹;此外,印尼石油業、麵粉業等買主也將評估引進該公司RFID的可行性。最後,光寶新加坡公司充電樁、充電軟體及LED路燈,受到緬甸大型企業Eden Group、Aung Gabar及BYD EV Power Co., Ltd.肯定並詢價,後續將進一步洽談細節。據國際貨幣基金組織(IMF)的預測,2024年印尼國內生產總值(GDP)成長率預計為5.0%,而在2025年有望達到5.1%,GDP規模預計將達1.3兆美元,使印尼繼續鞏固東南亞最大經濟體之一的地位。另一方面,2024年菲律賓的GDP成長率預測為6.0%,到2025年將上升至6.2%。菲律賓經濟的快速增長主要受惠於消費市場擴大、海外勞工匯入款增長以及政府持續改善基礎建設和投資環境。緬甸2024年IMF預測GDP成長率為1.5%,2025年的增長率可能略有回升,達到2.0%。緬甸對能源、民生用品等的需求依然持續增漲。