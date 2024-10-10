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▲北一女中樂儀旗隊國慶演出。（圖／記者葉政勳攝影）

▲雙十國慶，職棒球團啦啦隊演出。（圖／記者葉政勳攝影）

▲國防部聯合樂隊暨三軍儀隊國慶演出。（圖／記者葉政勳攝影）

▲雙十國慶大典，憲兵指揮部進行操演。（圖／記者葉政勳攝影）

▲陸軍官校國旗隊舉著巨幅國旗通過觀禮台。（圖／記者葉政勳攝影）

▲空軍雷虎小組七機五角隊形噴彩煙通過觀禮臺。（圖／記者葉政勳攝影）

113年中華民國國慶大會於今（10）日上午9時5分登場，此次國慶大會表演分為序幕暖場、國慶大會與主題表演3階段，許多表演都非常精彩吸睛，活動最後以空軍雷虎小組七機五角隊形噴彩煙通過觀禮臺，為國慶大會劃下完美句點。序幕暖場由勇鷹高教機五機大雁隊形飛越典禮臺開場，接著北一女中樂儀旗隊以青春活力展現團結精神。隨後，國防部三軍聯合樂儀隊、陸軍戰鼓隊、雜技團等聯合演出，展現國軍精銳訓練，壓軸由國軍人型氣偶與啦啦隊帶來動感表演。接著是國慶大會，由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表與尼布恩合唱團、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌，由北到南祝賀中華民國113歲生日快樂，並由慶籌會主委韓國瑜、僑胞代表致詞後，國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、臺越舞團共同擔綱演出「多元共融唱和諧，舞動臺灣向前行」，再由總統賴清德講話、國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障退場收尾。主題表演則是接在國慶儀典後，憲兵指揮部快速反應連以「臺灣榮耀，光輝再現」為主題進行操演，隨後陸軍官校展旗隊攜2024奧運、帕運及U17排球等選手進場，接受喝采。接著，花蓮阿勒飛斯文化藝術團和客家文化團隊分別帶來原住民及客家傳統與現代結合的精彩表演。最後，莊敬高職與特戰部攜手展開巨幅國旗，，為國慶大會劃下完美句點。