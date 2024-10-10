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▲中信兄弟首輪大物許庭綸生涯一軍開箱加班演出。（圖／兄弟球團提供）

▲許庭綸的長打潛力被看好可望挑戰單季十轟成績。（圖／兄弟球團提供）

中信兄弟篤定進軍冠軍戰，接下來將隔山觀虎鬥，等待樂天和統一的勝方。而例行賽尾聲，潛力新星許庭綸長期被視為擁有絕佳「跑壘、守備、攻擊」三拍子的好手，並且在2024年中華職棒季中選秀，獲得中信兄弟第一輪指名加盟，是球隊積極培養的未來之星。達成棒球生涯新里程碑的許庭綸賽後指出，感謝家人一路相挺，提供棒球路上源源不絕的前進動力，才能站上許多球員夢想的職棒一軍舞台。比賽前一天早上才獲教練團以電話通知，當下感到相當訝異，想說；「怎麼那麼快?」一軍初登板打擊表現繳出三顆外野飛球及一顆游擊方向滾地球，並吞下一次三振，而且還加班演出延長賽。雖未締造首安、首轟等紀錄的許庭綸補充表示，比賽前半段還感到相當緊張，教練團希望他的生涯首度一軍出賽用平常心去看待面對，放開自我好好享受一軍帶來的比賽強度，進一步了解自己還有哪些地方要加強，在後續的秋訓做好準備，以及準備明年賽季到來。三級棒球生涯皆在桃園成長茁壯，許庭綸生涯一軍初登板恰巧也是在桃園，中信兄弟教練團安排許庭綸擔任二棒、中外野的棒次及守位，顯示教練團對許庭綸的期待及信任。許庭綸自加盟中信兄弟以來，今年先以二軍熟悉職棒比賽節奏為主，在二軍總共9場出賽、揮出5支安打，打擊率接近三成（0.294），且上壘率高達0.480。許庭綸的長打潛力被看好可望挑戰單季十轟成績，同時良好上壘能力對球隊攻擊提供正面效應，今年於二軍賽場的精彩好表現，讓中信兄弟教練團決定在球季末把許庭綸升上一軍出賽，並且就近觀察表現。