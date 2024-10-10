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▲▼YOSHIROTTEN負責宇多田光今年發行的專輯《SCIENCE FICTION》視覺設計（上圖右、下圖）。（圖／YOSHIROTTEN官網）

▲週刊爆料宇多田光的新伴侶是YOSHIROTTEN。（圖／翻攝《女性SEVEN》）

▲宇多田光今年曾在台北小巨蛋開演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）

日本天后宇多田光今（10）日被《女性SEVEN》爆料有新伴侶，對象是全球矚目的41歲平面設計師YOSHIROTTEN（本名：西由浩），曾負責她今年發行的精選專輯《SCIENCE FICTION》設計，精品愛馬仕都曾請他幫忙設計開幕店，是日本非常知名的設計師。宇多田光今年4月10日發行個人首張精選輯《SCIENCE FICTION》，封面設計是由YOSHIROTTEN負責，這也是2人認識的契機，一位音樂界相關人士跟媒體透露：「宇多田光一向對自己缺乏的才能非常敏感，製作專輯時，她對他的工作產生興趣。據說是宇多田光親自指定YOSHIROTTEN來設計的，YOSHIROTTEN將宇多田光的想法進一步加工，完美實現了她想要的視覺概念。2人似乎在早期就相當合拍，迅速發展成親密關係。」根據《女性SEVEN》報導，2人曾在倫敦約會（宇多田光現居倫敦），在8月31日的《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》橫濱演唱會上，YOSHIROTTEN也有到場支持宇多田光，此演出也是宇多田光該系列巡迴的最終站（最後一場為9月1日）。YOSHIROTTEN今年41歲，是日本的平面設計師和藝術總監，也是工作室「YAR」的老闆。他是在2008年開始獨立創作，主要從事平面設計、網頁設計和影像製作，範圍涵蓋時尚、音樂和廣告等多個領域。2015年夏天成立工作室後，活躍於個展與聯展，曾在東京、倫敦和柏林舉辦過個展；2018年也在東京舉辦過大型展覽「YOSHIROTTEN Exhibition “FUTURE NATURE”」，展出從大型裝置藝術到立體作品、影像和平面作品都有，是他迄今為止最大規模的個展。去年，他的藝術項目「SUN」在日本各地展出，還與知名攝影師森山大道、蜷川實花等人合作發表作品。2021年，他曾為東京表參道的愛馬仕店鋪設計開幕活動，此後受到國際奢侈品牌的熱烈邀請，可以說是當今日本最具實力的藝術家之一。宇多田光是日本歌手，但她出生於美國，現居倫敦。她的爸爸是知名音樂製作人宇多田照實，已故媽媽是知名歌手藤圭子。宇多田光曾有2段婚姻，分別是紀里谷和明（2002年～2007年）和義大利圈外男性（2014年～2018年），跟第二任丈夫育有1子。宇多田光小時候因為父母工作的關係，頻繁往返東京、紐約，也因為家庭都以音樂為中心，她小學時常在錄音室裡寫作業、吃飯和睡覺。在這樣的環境中，宇多田光經常會被要求「光，能幫忙唱一下這裡嗎？」於是她常出現在父母的音樂作品中。1995年時，宇多田光在東京錄音室錄音時，被隔壁的導演三宅彰發掘，三宅彰邀約「要不要試試用日語演唱？」宇多田光決定在1998年末15歲時出道，首張單曲《Automatic/time will tell》就創下百萬銷售紀錄，第一張專輯《First Love》累計銷量超過765萬張，成為日本國內專輯銷量歷史第一；第二張專輯《Distance》的首週銷量創下歷史第一，達到300萬張，確立她在日本樂壇的地位。在2010年，宇多田光宣布因為「人間活動」暫停演藝事業，媽媽於2013年過世，她2014年再嫁義大利圈外男子，2015年生下1子；直到2016年正式復出，2018年發行的第7張專輯《初戀》再獲好評；而她的單曲《First Love》、《初戀》被作為改編參考，2022年拍成Netflix真人影集《First Love 初戀》，除了男女主角滿島光、佐藤健名氣再三級跳，歌曲《First Love》再次逆行回到音樂排行榜，驗證「初戀」強大的影響力與魅力。生 日：1983年1月19日（41歲）國 籍：美國（擁有日本永久居留權）父 親：宇多田照實母 親：藤圭子配 偶：紀里谷和明（2002年～2007年）、圈外男性（2014年～2018年）小 孩：1子代表作：《First Love》《Flavor Of Life》《初戀》《One last kiss》《BAD MODE》