▲▼YOSHIROTTEN負責宇多田光今年發行的專輯《SCIENCE FICTION》視覺設計(上圖右、下圖)。(圖/YOSHIROTTEN官網)

▲週刊爆料宇多田光的新伴侶是YOSHIROTTEN。(圖/翻攝《女性SEVEN》)

▲宇多田光今年曾在台北小巨蛋開演唱會。(圖/大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.)

日本天后宇多田光今(10)日被《女性SEVEN》爆料有新伴侶,對象是全球矚目的41歲平面設計師YOSHIROTTEN(本名:西由浩),曾負責她今年發行的精選專輯《SCIENCE FICTION》設計,精品愛馬仕都曾請他幫忙設計開幕店,是日本非常知名的設計師。宇多田光今年4月10日發行個人首張精選輯《SCIENCE FICTION》,封面設計是由YOSHIROTTEN負責,這也是2人認識的契機,一位音樂界相關人士跟媒體透露:「宇多田光一向對自己缺乏的才能非常敏感,製作專輯時,她對他的工作產生興趣。據說是宇多田光親自指定YOSHIROTTEN來設計的,YOSHIROTTEN將宇多田光的想法進一步加工,完美實現了她想要的視覺概念。2人似乎在早期就相當合拍,迅速發展成親密關係。」根據《女性SEVEN》報導,2人曾在倫敦約會(宇多田光現居倫敦),在8月31日的《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》橫濱演唱會上,YOSHIROTTEN也有到場支持宇多田光,此演出也是宇多田光該系列巡迴的最終站(最後一場為9月1日)。YOSHIROTTEN今年41歲,是日本的平面設計師和藝術總監,也是工作室「YAR」的老闆。他是在2008年開始獨立創作,主要從事平面設計、網頁設計和影像製作,範圍涵蓋時尚、音樂和廣告等多個領域。2015年夏天成立工作室後,活躍於個展與聯展,曾在東京、倫敦和柏林舉辦過個展;2018年也在東京舉辦過大型展覽「YOSHIROTTEN Exhibition “FUTURE NATURE”」,展出從大型裝置藝術到立體作品、影像和平面作品都有,是他迄今為止最大規模的個展。去年,他的藝術項目「SUN」在日本各地展出,還與知名攝影師森山大道、蜷川實花等人合作發表作品。2021年,他曾為東京表參道的愛馬仕店鋪設計開幕活動,此後受到國際奢侈品牌的熱烈邀請,可以說是當今日本最具實力的藝術家之一。宇多田光是日本歌手,但她出生於美國,現居倫敦。她的爸爸是知名音樂製作人宇多田照實,已故媽媽是知名歌手藤圭子。宇多田光曾有2段婚姻,分別是紀里谷和明(2002年~2007年)和義大利圈外男性(2014年~2018年),跟第二任丈夫育有1子。宇多田光小時候因為父母工作的關係,頻繁往返東京、紐約,也因為家庭都以音樂為中心,她小學時常在錄音室裡寫作業、吃飯和睡覺。在這樣的環境中,宇多田光經常會被要求「光,能幫忙唱一下這裡嗎?」於是她常出現在父母的音樂作品中。1995年時,宇多田光在東京錄音室錄音時,被隔壁的導演三宅彰發掘,三宅彰邀約「要不要試試用日語演唱?」宇多田光決定在1998年末15歲時出道,首張單曲《Automatic/time will tell》就創下百萬銷售紀錄,第一張專輯《First Love》累計銷量超過765萬張,成為日本國內專輯銷量歷史第一;第二張專輯《Distance》的首週銷量創下歷史第一,達到300萬張,確立她在日本樂壇的地位。在2010年,宇多田光宣布因為「人間活動」暫停演藝事業,媽媽於2013年過世,她2014年再嫁義大利圈外男子,2015年生下1子;直到2016年正式復出,2018年發行的第7張專輯《初戀》再獲好評;而她的單曲《First Love》、《初戀》被作為改編參考,2022年拍成Netflix真人影集《First Love 初戀》,除了男女主角滿島光、佐藤健名氣再三級跳,歌曲《First Love》再次逆行回到音樂排行榜,驗證「初戀」強大的影響力與魅力。生 日:1983年1月19日(41歲)國 籍:美國(擁有日本永久居留權)父 親:宇多田照實母 親:藤圭子配 偶:紀里谷和明(2002年~2007年)、圈外男性(2014年~2018年)小 孩:1子代表作:《First Love》《Flavor Of Life》《初戀》《One last kiss》《BAD MODE》