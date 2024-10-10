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▲天空中密密麻麻的黑點全是「國慶鳥」。（圖／翻攝墾丁國家公園臉書）

▲灰面鵟鷹又被稱為國慶鳥。（圖／翻攝農業部臉書）

今（10）日是國慶日除了國民歡喜慶祝之外，也有動物好友來訪！近期墾丁就迎來超過5000隻灰面鵟鷹過境，清澈藍天上完全被牠們身影所佔領，美麗的身姿也曝光了。灰面鵟鷹（鵟，音同狂）之所以被稱為國慶鳥，是因為它們秋季過境期恰好集中在每年的10月10日「國慶日」前後。在秋季南下期間，灰面鵟鷹會在屏東滿州鄉及墾丁一帶集結；而在春季北上時，則會聚集於彰化縣的八卦山臺地。因此，彰化人稱它為「南路鷹」，意指由南方而來的鷹，並因其與清明時節的關聯，而獲得「清明鳥」及「掃墓鳥」的別名。這些獨特的命名方法，也反映了當地文化和生態的緊密聯繫。日前墾管處也在臉書上分享「灰面鵟鷹來到墾丁囉」，並表示10月5日記錄到零星「國慶鳥」灰面鵟鷹之後，觀察到與赤腹鷹混群的小群灰面鵟鷹，準備迎來10月中旬的過境高峰。除了「國慶鳥」之外，被一連串雲雨帶和颱風耽誤了整個九月下旬的赤腹鷹，趁著雨過天晴大舉出清，連續兩天遷徙猛禽調查都記錄到破萬的數量，累積總數也突破20萬大關，山陀兒消散後強烈東北風吹向台灣海峽，也將下一波候鳥帶到國境之南。保育狀況：第二級保育類動物大小：雄性成鳥全長約43至47公分。翼展：雄性成鳥102~115 cm。特徵：頭部呈灰褐色，臉部為鼠灰色，後枕有若干白斑，有一道顯眼的白色眉線，眼睛為黃色，背部為紅褐色。喉部為白色，並帶有一道褐色粗喉央線。腹面及脛羽布滿褐色橫紋，雄鳥胸部常呈現均勻的褐色，雌鳥則較多白斑交雜。