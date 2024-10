我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國慶典禮期間賴清德發表就任以來第一次國慶演說。(圖/記者葉政勳攝,2024.10.10)

總統賴清德今(10)日以「團結台灣,共圓夢想」為題,發表任內首次國慶演說,期間再度強調國家主權不容侵犯併吞、中共無權代表台灣,同時也表達致力維護台海和平穩定、與中國共同因應氣候變遷等全球問題;《BBC》也報導了這場國慶演說內容,同時引述學者分析,認為賴清德今日談話明顯較先前溫和,這也讓北京當局「能攻擊的彈藥少了許多」。賴清德就任以來第一次國慶演說吸引不少外媒報導,其中 《BBC》 以「台灣總統誓言抵抗併吞」(Taiwan's president vows to resist 'annexation')為題指出,在這場最受關注的公開演說中,賴清德誓言維護台灣自治地位,強調國家主權不容侵犯併吞,但也承諾要維護台海的和平穩定,同時也表達願和北京當局在氣候變遷、防堵傳染病、維護區域安全等議題合作。報導提到,賴清德先前就曾向賓客們表示,他的國慶演說不會有「驚喜」,承諾不會做出進一步激怒北京的舉動,這是源自他自大選以來多次演說內容被中國視為「挑釁」。文內也引述國立台灣大學政治學者南樂(Lev Nachman)分析,他認為賴清德今次演說是他至今「最務實、最冷靜、『最有蔡英文風格』的演講」,比起近期其他演講的語氣還要溫和許多,也沒那麼尖銳,「讓北京攻擊他的彈藥少了許多」,尤其致詞期間強調的氣候變遷、公共衛生和國防的都是明確且受歡迎的政策目標。他稱本來擔心今天會出現「沒必要尖銳的賴清德」,但實際上他對中國的評論很平靜,「很高興看到他可以表現得適當務實」,不過他也認為「儘管如此,北京仍會找到許多理由討厭這個演講」,預期未來數日北京仍會以更多軍事演習進行回應。 《華盛頓郵報》 則以「台灣總統賴清德表示北京『無權』代表台北」(Taiwan’s President Lai says Beijing ‘has no right’ to represent Taipei)為標題,同樣報導賴清德的致詞內容,稱賴清德「希望中國利用其影響力結束烏克蘭和中東的衝突」,同時也指出台灣和美國官員對北京將針對此次演講啟動下一階段的「聯合劍-2024B」演習表示擔憂。中國方面,中國外交部發言人毛寧今日回應抨擊,稱賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結,變換花樣販賣「台獨」謬論,阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。她也針對本次參加我國慶的外賓表示,反對建交國與台開展任何形式的官方往來,「堅決反對以任何方式、任何藉口甘涉中國內政」,呼籲少數外國政客糾正錯誤言行,停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。