總統賴清德今（10）日以「團結台灣，共圓夢想」為題，發表任內首次國慶演說，期間再度強調國家主權不容侵犯併吞、中共無權代表台灣，同時也表達致力維護台海和平穩定、與中國共同因應氣候變遷等全球問題；《BBC》也報導了這場國慶演說內容，同時引述學者分析，認為賴清德今日談話明顯較先前溫和，這也讓北京當局「能攻擊的彈藥少了許多」。
賴清德就任以來第一次國慶演說吸引不少外媒報導，其中《BBC》以「台灣總統誓言抵抗併吞」（Taiwan's president vows to resist 'annexation'）為題指出，在這場最受關注的公開演說中，賴清德誓言維護台灣自治地位，強調國家主權不容侵犯併吞，但也承諾要維護台海的和平穩定，同時也表達願和北京當局在氣候變遷、防堵傳染病、維護區域安全等議題合作。
報導提到，賴清德先前就曾向賓客們表示，他的國慶演說不會有「驚喜」，承諾不會做出進一步激怒北京的舉動，這是源自他自大選以來多次演說內容被中國視為「挑釁」。
文內也引述國立台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）分析，他認為賴清德今次演說是他至今「最務實、最冷靜、『最有蔡英文風格』的演講」，比起近期其他演講的語氣還要溫和許多，也沒那麼尖銳，「讓北京攻擊他的彈藥少了許多」，尤其致詞期間強調的氣候變遷、公共衛生和國防的都是明確且受歡迎的政策目標。
他稱本來擔心今天會出現「沒必要尖銳的賴清德」，但實際上他對中國的評論很平靜，「很高興看到他可以表現得適當務實」，不過他也認為「儘管如此，北京仍會找到許多理由討厭這個演講」，預期未來數日北京仍會以更多軍事演習進行回應。
中國方面，中國外交部發言人毛寧今日回應抨擊，稱賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，變換花樣販賣「台獨」謬論，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。
她也針對本次參加我國慶的外賓表示，反對建交國與台開展任何形式的官方往來，「堅決反對以任何方式、任何藉口甘涉中國內政」，呼籲少數外國政客糾正錯誤言行，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。
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報導提到，賴清德先前就曾向賓客們表示，他的國慶演說不會有「驚喜」，承諾不會做出進一步激怒北京的舉動，這是源自他自大選以來多次演說內容被中國視為「挑釁」。
文內也引述國立台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）分析，他認為賴清德今次演說是他至今「最務實、最冷靜、『最有蔡英文風格』的演講」，比起近期其他演講的語氣還要溫和許多，也沒那麼尖銳，「讓北京攻擊他的彈藥少了許多」，尤其致詞期間強調的氣候變遷、公共衛生和國防的都是明確且受歡迎的政策目標。
他稱本來擔心今天會出現「沒必要尖銳的賴清德」，但實際上他對中國的評論很平靜，「很高興看到他可以表現得適當務實」，不過他也認為「儘管如此，北京仍會找到許多理由討厭這個演講」，預期未來數日北京仍會以更多軍事演習進行回應。
《華盛頓郵報》則以「台灣總統賴清德表示北京『無權』代表台北」（Taiwan’s President Lai says Beijing ‘has no right’ to represent Taipei）為標題，同樣報導賴清德的致詞內容，稱賴清德「希望中國利用其影響力結束烏克蘭和中東的衝突」，同時也指出台灣和美國官員對北京將針對此次演講啟動下一階段的「聯合劍-2024B」演習表示擔憂。
中國方面，中國外交部發言人毛寧今日回應抨擊，稱賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，變換花樣販賣「台獨」謬論，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。
她也針對本次參加我國慶的外賓表示，反對建交國與台開展任何形式的官方往來，「堅決反對以任何方式、任何藉口甘涉中國內政」，呼籲少數外國政客糾正錯誤言行，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。