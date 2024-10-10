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▲總統賴清德、副總統蕭美琴一同出席外交部國慶酒會。（圖／記者吳翊緁攝，2024.10.10）

外交部今（10）國慶日傍晚在台北賓館舉行國慶酒會，總統賴清德與副總統蕭美琴都盛裝出席。賴清德並陪同吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）伉儷大啖台南老店的紅蟳米糕，為9日生日的戴斐立慶生。戴斐立也向現場媒體表示，大家都記得他的生日，非常開心。「中華民國113年國慶酒會」由外交部在台北賓館舉行，吐瓦魯總理戴斐立伉儷及各國代表嘉賓都到場慶賀同歡。外交部今年邀請各地方特色小吃及餐廳製作台式經典美食提供嘉賓享用，包括「阿霞飯店」「鴨隊堡」、「On the Road 義式冰淇淋」等一應俱全。由於戴斐立正好9日生日，外交部長林佳龍昨在晚宴款待時也特別準備生日蛋糕為他慶生。今天賴總統更在酒會現場，以紅蟳米糕當作蛋糕祝賀戴斐立生日快樂。今天酒會主視覺以「民主台灣‧鼓舞向前」為主題，現場更安排多個台灣表演藝術團體演出，展現台灣多元文化。