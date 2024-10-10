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▲U17中華女排在8月於秘魯舉行的世界錦標賽中勇奪第四名，創下歷史性佳績。（圖／資料照，翻攝自FUVB官網）

▲U17中華隊優秀選手 （左起）陳薏、陳品宇、黃品諺、蔡東澄。（圖／中華民國排球協會提供）

日期



比賽組合



結果



勝/敗



成績



8/18



日本 vs 中華臺北



3：1

25:16、20:25、25:13、25:14



敗



8/19



克羅埃西亞vs 中華臺北



1：3

25:18、14:25、19:25、15:25



勝



8/20



波多黎各 vs 中華臺北



0：3

23:25、16:25、20:25



勝



8/21



中華臺北 vs 泰國



3：0

25:14、25:15、25:22



勝



8/23



中華臺北 vs 巴西



3：1

23:25、25:19、25:20、25:19



勝



8/24



中國 vs 中華臺北



3：0

25:17、25:15、25:19



敗



8/25



義大利 vs 中華臺北



3：1

9-25、25-17、25-20、25-22



敗



第四名





背號



位置



姓名



個人得分



單位地址



生日



身高



體重



1



OP



許甄軒



6



雲林縣立建國國中



2008/9/11



176



74



2



OH



邱凡綺



27



臺北市立內湖高級中學



2008/2/23



168



65



5



OH



陳 薏



101



國立華僑高級中等學校



2008/5/6



170



60



6



OH



陳品宇



81



臺中市立東山高級中學



2008/4/19



164



59



7



S



陳芯妤



1



屏東縣立枋寮高級中學



2008/7/13



163



58



8



OH



薛淨羽



3



臺北市立內湖高級中學



2008/2/2



168



62



9



MB



韓尚諭



0



臺北市立明湖國中



2008/12/28



178



70



10



S



張庭瑋



11



臺中市立東山高級中學



2008/5/5



168



60



11



OP



周竩涵



45



國立華僑高級中等學校



2008/5/25



169



62



12



MB



馬德蓉



48



新北市立鶯歌高級工商職業學校



2008/2/18



184



67



13



L



李莙妮



0



高雄市私立中山高級工商職業學校



2008/8/2



152



56



20



MB



吳紫華



70



臺北市立明湖國中



2009/7/28



180



65





日期



比賽組合



結果



勝/敗



成績



8/24



墨西哥 vs 中華臺北



0：3

23:25、14:25、17:25



勝



8/25



保加利亞vs 中華臺北



3：2

32:30、21:25、25:23、23:25、15:10



敗



8/26



中華臺北 vs 西班牙



3：2

25:20、25:23、14:25、22:25、15:12



勝



8/27



中華臺北 vs 波多黎各



3：1

21:25、25:9、25:18、25:16



勝



8/29



巴西 vs 中華臺北



2：3

26:24、21:25、23:25、25:22、13:15



勝



8/30



義大利 vs 中華臺北



3：0

25-18、26-24、25-18



敗



8/31



中華臺北 vs 西班牙



3：2

25:17、16:25、25:23、21:25、15:12



勝



第三名





背號



位置



姓名



個人得分



所屬單位/系級學校



生日



身高



體重



1



OH



蔡東橙



72



屏東縣私立屏榮高級中學



2008.01.02



183



74



2



MB



潘尚余



85



屏東縣私立屏榮高級中學



2008.05.30



188



79



3



MB



羅凱彥



47



高雄市立福誠高級中學



2008.01.21



187



70



4



S



施予恩



9



屏東縣私立屏榮高級中學



2008.01.01



176



64



7



L



黃文宇



0



臺北市立內湖高級工業職業學校



2008.06.15



164



62



11



O



黃品諺



155



國立華僑高級中等學校



2008.07.05



182



71



13



OH



薛尚宸



0



臺北市立建國高級中學



2008.06.23



184



81



14



OH



嚴偉晅



2



臺中市立豐原商業高級中等學校



2008.01.25



186



76



15



S



潘宏洋



0



國立潮州高級中等學校



2008.01.05



178



73



18



O



郭丞宥



1



臺北市立內湖高級中學



2008.07.25



187



88



19



OH



林立瑋



24



新北市立鶯歌國民中學



2009.05.31



195



90



20



MB



劉冠朋



58



臺中市立潭秀國民中學



2008.10.17



190



83





中華民國排球協會理事長龔建榮表示：「除了表揚選手們的傑出表現外，排協更應該成為選手們的堅強後盾，當選手在場上拚搏時，我們將提供最完善的後勤支援。」U17男、女排選手在世界賽結束後已回歸母隊，積極備戰明年的國際賽事。除參加母隊的學生聯賽外，中華排協也將利用國內賽事期間，如10月份的華宗盃、12月份的媽祖盃、明年1月份的和家盃及莒光盃，召集國家隊選手進行運動傷害防護與營養課程，幫助選手在訓練和比賽中保持最佳狀態，並提升他們對運動傷害的認識與應對能力。U17中華男排選手將以明年的亞洲U18錦標賽為主要目標；中華排協秘書長黃國光表示：「協會的目標不僅在於追求競技與奪牌，更希望能在每一步陪伴選手，幫助他們成長與突破。」教練：吳明恒、李怡萱、楊怡真教練：曾永安、陳俊昌、周進財