今年度中華排球協會派出男排和女排隊伍參加了多項國際賽事，其中，U17中華女排在8月於秘魯舉行的世界錦標賽中勇奪第四名，創下歷史性佳績，打破成人及分齡比賽的紀錄；而U17中華男排則在9月於保加利亞的世界錦標賽中，於季軍戰擊敗勁敵西班牙，奪得台灣排球史上首座世界級賽事的第三名獎座

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中華民國排球協會理事長龔建榮表示：「除了表揚選手們的傑出表現外，排協更應該成為選手們的堅強後盾，當選手在場上拚搏時，我們將提供最完善的後勤支援。」

U17男、女排選手在世界賽結束後已回歸母隊，積極備戰明年的國際賽事。除參加母隊的學生聯賽外，中華排協也將利用國內賽事期間，如10月份的華宗盃、12月份的媽祖盃、明年1月份的和家盃及莒光盃，召集國家隊選手進行運動傷害防護與營養課程，幫助選手在訓練和比賽中保持最佳狀態，並提升他們對運動傷害的認識與應對能力。

▲U17世界女子排球錦標賽4強賽，中華隊交手中國陷入身高劣勢，以17：25、15：25、19：25淘汰出局，無緣冠軍賽，將跟義大利爭奪季軍。（圖／翻攝自FUVB官網）
▲U17中華女排在8月於秘魯舉行的世界錦標賽中勇奪第四名，創下歷史性佳績。（圖／資料照，翻攝自FUVB官網）
加強運動傷害防護知識　U17女排國手備戰企牌和世界賽

U17中華男排選手將以明年的亞洲U18錦標賽為主要目標；U17女排選手則預計兵分兩路，參加U18亞洲賽與U19世錦賽，此外，邱凡綺、陳薏、陳品宇、張庭瑋、馬德蓉、李莙妮和吳紫華等7位U17女排選手，將加盟企業聯賽的新軍義力營造，參加10月開打的企聯賽事。中華排協秘書長黃國光表示：「協會的目標不僅在於追求競技與奪牌，更希望能在每一步陪伴選手，幫助他們成長與突破。」

▲U17中華隊優秀選手 （左起）陳薏、陳品宇、黃品諺、蔡東澄。（圖／中華民國排球協會提供）
▲U17中華隊優秀選手 （左起）陳薏、陳品宇、黃品諺、蔡東澄。（圖／中華民國排球協會提供）
🚩U17中華女排總成績

教練：吳明恒、李怡萱、楊怡真

日期

 比賽組合

 結果

 勝/敗

 成績
8/18

 日本 vs 中華臺北

 3：1
25:16、20:25、25:13、25:14

 
8/19

 克羅埃西亞vs 中華臺北

 1：3
25:18、14:25、19:25、15:25

 
8/20

 波多黎各 vs 中華臺北

 0：3
23:25、16:25、20:25

 
8/21

 中華臺北 vs 泰國

 3：0
25:14、25:15、25:22

 
8/23

 中華臺北 vs 巴西

 3：1
23:25、25:19、25:20、25:19

 
8/24

 中國 vs 中華臺北

 3：0
25:17、25:15、25:19

 
8/25

 義大利 vs 中華臺北

 3：1
9-25、25-17、25-20、25-22

第四名

背號

 位置

 姓名

 個人得分

 單位地址

 生日

 身高

 體重
1

 OP

 許甄軒

 6

 雲林縣立建國國中

 2008/9/11

 176

 74
2

 OH

 邱凡綺

 27

 臺北市立內湖高級中學

 2008/2/23

 168

 65
5

 OH

 陳 薏

 101

 國立華僑高級中等學校

 2008/5/6

 170

 60
6

 OH

 陳品宇

 81

 臺中市立東山高級中學

 2008/4/19

 164

 59
7

 S

 陳芯妤

 1

 屏東縣立枋寮高級中學

 2008/7/13

 163

 58
8

 OH

 薛淨羽

 3

 臺北市立內湖高級中學

 2008/2/2

 168

 62
9

 MB

 韓尚諭

 0

 臺北市立明湖國中

 2008/12/28

 178

 70
10

 S

 張庭瑋

 11

 臺中市立東山高級中學

 2008/5/5

 168

 60
11

 OP

 周竩涵

 45

 國立華僑高級中等學校

 2008/5/25

 169

 62
12

 MB

 馬德蓉

 48

 新北市立鶯歌高級工商職業學校

 2008/2/18

 184

 67
13

 L

 李莙妮

 0

 高雄市私立中山高級工商職業學校

 2008/8/2

 152

 56
20

 MB

 吳紫華

 70

 臺北市立明湖國中

 2009/7/28

 180

 65

🚩U17中華男排總成績

教練：曾永安、陳俊昌、周進財

日期

 比賽組合

 結果

 勝/敗

 成績
8/24

 墨西哥 vs 中華臺北

 0：3
23:25、14:25、17:25

 
8/25

 保加利亞vs 中華臺北

 3：2
32:30、21:25、25:23、23:25、15:10

 
8/26

 中華臺北 vs 西班牙

 3：2
25:20、25:23、14:25、22:25、15:12

 
8/27

 中華臺北 vs 波多黎各

 3：1
21:25、25:9、25:18、25:16

 
8/29

 巴西 vs 中華臺北

 2：3
26:24、21:25、23:25、25:22、13:15

 
8/30

 義大利 vs 中華臺北

 3：0
25-18、26-24、25-18

 
8/31

 中華臺北 vs 西班牙

 3：2
25:17、16:25、25:23、21:25、15:12

第三名

背號

 位置

 姓名

 個人得分

 所屬單位/系級學校

 生日

 身高

 體重
1

 OH

 蔡東橙

 72

 屏東縣私立屏榮高級中學

 2008.01.02

 183

 74
2

 MB

 潘尚余

 85

 屏東縣私立屏榮高級中學

 2008.05.30

 188

 79
3

 MB

 羅凱彥

 47

 高雄市立福誠高級中學

 2008.01.21

 187

 70
4

 S

 施予恩

 9

 屏東縣私立屏榮高級中學

 2008.01.01

 176

 64
7

 L

 黃文宇

 0

 臺北市立內湖高級工業職業學校

 2008.06.15

 164

 62
11

 O

 黃品諺

 155

 國立華僑高級中等學校

 2008.07.05

 182

 71
13

 OH

 薛尚宸

 0

 臺北市立建國高級中學

 2008.06.23

 184

 81
14

 OH

 嚴偉晅

 2

 臺中市立豐原商業高級中等學校

 2008.01.25

 186

 76
15

 S

 潘宏洋

 0

 國立潮州高級中等學校

 2008.01.05

 178

 73
18

 O

 郭丞宥

 1

 臺北市立內湖高級中學

 2008.07.25

 187

 88
19

 OH

 林立瑋

 24

 新北市立鶯歌國民中學

 2009.05.31

 195

 90
20

 MB

 劉冠朋

 58

 臺中市立潭秀國民中學

 2008.10.17

 190

 83

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