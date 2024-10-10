今年度中華排球協會派出男排和女排隊伍參加了多項國際賽事，其中，U17中華女排在8月於秘魯舉行的世界錦標賽中勇奪第四名，創下歷史性佳績，打破成人及分齡比賽的紀錄；而U17中華男排則在9月於保加利亞的世界錦標賽中，於季軍戰擊敗勁敵西班牙，奪得台灣排球史上首座世界級賽事的第三名獎座。
中華民國排球協會理事長龔建榮表示：「除了表揚選手們的傑出表現外，排協更應該成為選手們的堅強後盾，當選手在場上拚搏時，我們將提供最完善的後勤支援。」
U17男、女排選手在世界賽結束後已回歸母隊，積極備戰明年的國際賽事。除參加母隊的學生聯賽外，中華排協也將利用國內賽事期間，如10月份的華宗盃、12月份的媽祖盃、明年1月份的和家盃及莒光盃，召集國家隊選手進行運動傷害防護與營養課程，幫助選手在訓練和比賽中保持最佳狀態，並提升他們對運動傷害的認識與應對能力。
加強運動傷害防護知識 U17女排國手備戰企牌和世界賽
U17中華男排選手將以明年的亞洲U18錦標賽為主要目標；U17女排選手則預計兵分兩路，參加U18亞洲賽與U19世錦賽，此外，邱凡綺、陳薏、陳品宇、張庭瑋、馬德蓉、李莙妮和吳紫華等7位U17女排選手，將加盟企業聯賽的新軍義力營造，參加10月開打的企聯賽事。中華排協秘書長黃國光表示：「協會的目標不僅在於追求競技與奪牌，更希望能在每一步陪伴選手，幫助他們成長與突破。」
🚩U17中華女排總成績
教練：吳明恒、李怡萱、楊怡真
🚩U17中華男排總成績
教練：曾永安、陳俊昌、周進財
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U17男、女排選手在世界賽結束後已回歸母隊，積極備戰明年的國際賽事。除參加母隊的學生聯賽外，中華排協也將利用國內賽事期間，如10月份的華宗盃、12月份的媽祖盃、明年1月份的和家盃及莒光盃，召集國家隊選手進行運動傷害防護與營養課程，幫助選手在訓練和比賽中保持最佳狀態，並提升他們對運動傷害的認識與應對能力。
加強運動傷害防護知識 U17女排國手備戰企牌和世界賽
U17中華男排選手將以明年的亞洲U18錦標賽為主要目標；U17女排選手則預計兵分兩路，參加U18亞洲賽與U19世錦賽，此外，邱凡綺、陳薏、陳品宇、張庭瑋、馬德蓉、李莙妮和吳紫華等7位U17女排選手，將加盟企業聯賽的新軍義力營造，參加10月開打的企聯賽事。中華排協秘書長黃國光表示：「協會的目標不僅在於追求競技與奪牌，更希望能在每一步陪伴選手，幫助他們成長與突破。」
🚩U17中華女排總成績
教練：吳明恒、李怡萱、楊怡真
| 日期
| 比賽組合
| 結果
| 勝/敗
| 成績
| 8/18
| 日本 vs 中華臺北
| 3：1
25:16、20:25、25:13、25:14
| 敗
| 8/19
| 克羅埃西亞vs 中華臺北
| 1：3
25:18、14:25、19:25、15:25
| 勝
| 8/20
| 波多黎各 vs 中華臺北
| 0：3
23:25、16:25、20:25
| 勝
| 8/21
| 中華臺北 vs 泰國
| 3：0
25:14、25:15、25:22
| 勝
| 8/23
| 中華臺北 vs 巴西
| 3：1
23:25、25:19、25:20、25:19
| 勝
| 8/24
| 中國 vs 中華臺北
| 3：0
25:17、25:15、25:19
| 敗
| 8/25
| 義大利 vs 中華臺北
| 3：1
9-25、25-17、25-20、25-22
| 敗
| 第四名
| 背號
| 位置
| 姓名
| 個人得分
| 單位地址
| 生日
| 身高
| 體重
| 1
| OP
| 許甄軒
| 6
| 雲林縣立建國國中
| 2008/9/11
| 176
| 74
| 2
| OH
| 邱凡綺
| 27
| 臺北市立內湖高級中學
| 2008/2/23
| 168
| 65
| 5
| OH
| 陳 薏
| 101
| 國立華僑高級中等學校
| 2008/5/6
| 170
| 60
| 6
| OH
| 陳品宇
| 81
| 臺中市立東山高級中學
| 2008/4/19
| 164
| 59
| 7
| S
| 陳芯妤
| 1
| 屏東縣立枋寮高級中學
| 2008/7/13
| 163
| 58
| 8
| OH
| 薛淨羽
| 3
| 臺北市立內湖高級中學
| 2008/2/2
| 168
| 62
| 9
| MB
| 韓尚諭
| 0
| 臺北市立明湖國中
| 2008/12/28
| 178
| 70
| 10
| S
| 張庭瑋
| 11
| 臺中市立東山高級中學
| 2008/5/5
| 168
| 60
| 11
| OP
| 周竩涵
| 45
| 國立華僑高級中等學校
| 2008/5/25
| 169
| 62
| 12
| MB
| 馬德蓉
| 48
| 新北市立鶯歌高級工商職業學校
| 2008/2/18
| 184
| 67
| 13
| L
| 李莙妮
| 0
| 高雄市私立中山高級工商職業學校
| 2008/8/2
| 152
| 56
| 20
| MB
| 吳紫華
| 70
| 臺北市立明湖國中
| 2009/7/28
| 180
| 65
🚩U17中華男排總成績
教練：曾永安、陳俊昌、周進財
| 日期
| 比賽組合
| 結果
| 勝/敗
| 成績
| 8/24
| 墨西哥 vs 中華臺北
| 0：3
23:25、14:25、17:25
| 勝
| 8/25
| 保加利亞vs 中華臺北
| 3：2
32:30、21:25、25:23、23:25、15:10
| 敗
| 8/26
| 中華臺北 vs 西班牙
| 3：2
25:20、25:23、14:25、22:25、15:12
| 勝
| 8/27
| 中華臺北 vs 波多黎各
| 3：1
21:25、25:9、25:18、25:16
| 勝
| 8/29
| 巴西 vs 中華臺北
| 2：3
26:24、21:25、23:25、25:22、13:15
| 勝
| 8/30
| 義大利 vs 中華臺北
| 3：0
25-18、26-24、25-18
| 敗
| 8/31
| 中華臺北 vs 西班牙
| 3：2
25:17、16:25、25:23、21:25、15:12
| 勝
| 第三名
| 背號
| 位置
| 姓名
| 個人得分
| 所屬單位/系級學校
| 生日
| 身高
| 體重
| 1
| OH
| 蔡東橙
| 72
| 屏東縣私立屏榮高級中學
| 2008.01.02
| 183
| 74
| 2
| MB
| 潘尚余
| 85
| 屏東縣私立屏榮高級中學
| 2008.05.30
| 188
| 79
| 3
| MB
| 羅凱彥
| 47
| 高雄市立福誠高級中學
| 2008.01.21
| 187
| 70
| 4
| S
| 施予恩
| 9
| 屏東縣私立屏榮高級中學
| 2008.01.01
| 176
| 64
| 7
| L
| 黃文宇
| 0
| 臺北市立內湖高級工業職業學校
| 2008.06.15
| 164
| 62
| 11
| O
| 黃品諺
| 155
| 國立華僑高級中等學校
| 2008.07.05
| 182
| 71
| 13
| OH
| 薛尚宸
| 0
| 臺北市立建國高級中學
| 2008.06.23
| 184
| 81
| 14
| OH
| 嚴偉晅
| 2
| 臺中市立豐原商業高級中等學校
| 2008.01.25
| 186
| 76
| 15
| S
| 潘宏洋
| 0
| 國立潮州高級中等學校
| 2008.01.05
| 178
| 73
| 18
| O
| 郭丞宥
| 1
| 臺北市立內湖高級中學
| 2008.07.25
| 187
| 88
| 19
| OH
| 林立瑋
| 24
| 新北市立鶯歌國民中學
| 2009.05.31
| 195
| 90
| 20
| MB
| 劉冠朋
| 58
| 臺中市立潭秀國民中學
| 2008.10.17
| 190
| 83