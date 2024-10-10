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今年國慶焰火今（10）國慶日首度移師雲林虎尾舉行，總統賴清德、立法院長韓國瑜伉儷、內政部長劉世芳及多位外賓都來到現場。賴總統致詞時特別稱讚這次國慶焰火晚會融入霹靂布袋戲、展現台灣文化。賴總統強調，前總統蔡英文過去非常支持雲林，未來他也會支持雲林縣。總統賴清德今晚與府秘書長潘孟安及多位外賓共同前往雲林虎尾欣賞國慶焰火，他致詞時細數歷任雲林縣長，包括民進黨籍蘇治芬奠基農業首都、到李進勇及現任國民黨籍縣長張麗善擴大到現在的規模十分不易。接著賴總統也提到前總統蔡英文很支持雲林縣，未來他也會繼續支持，現場民眾都熱烈鼓掌。賴總統致詞中也特別讚賞這次國慶焰火晚會的表演活動中，融入當地霹靂布袋戲的元素，充分展現台灣布袋戲文化。總統也期盼朝野雲林縣立委能夠攜手合作，搭起雲林縣政府跟中央的橋樑，一起努力。他最後高喊「中華民國生日快樂！台灣四時無災、八節有慶！」