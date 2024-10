我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前總統歐巴馬(Barack Obama)10日在賓州匹茲堡大學(University of Pittsburgh)校園,一場部份目的在激勵年輕人投票的集會中,熱情的表達反對共和黨總統候選人川普(Donald Trump)、支持民主黨籍副總統賀錦麗(Kamala Harris)的看法。自從美國總統拜登(Joe Biden)7月退選、賀錦麗成為民主黨總統候選人之後,歐巴馬就是她堅定的支持者。2017年卸任的歐巴馬在民主黨內仍然受到歡迎,當賀錦麗在內華達州與亞利桑納州競選時,他主持了這場在匹茲堡大學的集會,這是歐巴馬未來計劃在搖擺州舉辦的數場活動中的頭一場。歐巴馬告訴支持群眾,「我可以理解為何人們期待改變現狀,我能理解人們感覺沮喪,感覺『我們能做得更好』。我不能理解的是,為何會有人覺得川普會以對你有利的方式來改變現狀」。歐巴馬表示,川普只在意他的自我與金錢,強調賀錦麗是在中產階層長大,而且相信美國價值。「賀錦麗與過去的所有總統提名人一樣,對這份工作準備充分」。在賀錦麗的競選中,歐巴馬並非唯一助陣的前總統。和歐巴馬同樣擔任過2仼總統的柯林頓(Bill Clinton),13日和14日將在喬治亞州站台,然後前往北卡羅萊納州進行巴士之旅,以便接觸農村選民。年輕人是賀錦麗競選團隊希望爭取、以推動勝選的聯盟重要組成部分。但是塔弗茲大學(Tufts University)公民學習參與的資訊研究中心(Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement,CIRCLE)9月的更新數據顯示,34個州的年輕選舉登記人數比起4年前減少。數據指出,賓州9月的18到29歲族群登記選民人數,比2020年選舉日的人數少了15%。更多中央廣播電臺新聞