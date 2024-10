我是廣告 請繼續往下閱讀

▲打狗祭今年迎來歷屆最豪華的九大舞台、集結65組台日人氣卡司輪番開唱。(圖/高流提供)

▲Takao Rock打狗祭公布全卡司演出10月11日時間表。(圖/高流提供)

▲Takao Rock打狗祭公布全卡司演出10月12日時間表。(圖/高流提供)

▲Takao Rock打狗祭公布全卡司演出10月12日時間表。(圖/高流提供)

▲「TTXC 2024 Takao Rock打狗祭」交通資訊(含無障礙交通)(圖/取自打狗祭臉書)

▲台鋁MLD多個品牌,提供憑打狗祭手環消費,享有優惠及折扣。(圖/高流提供)

高雄演唱會活動接案連三,繼Bruno Mars火星人、美國搖滾天團Maroon 5魔力紅、日本天團ONE OK ROCK之後,聽團仔必追的「Takao Rock打狗祭」也將於今(11)日登場,此次卡斯龐大,包含集氣志團、FLOW、戴佩妮Penny Tai等超過60組台日人氣組合等演出,共三天,即10月11~13日盛大開唱。《NOWnews今日新聞》整理完整卡司、節目表與交通各資訊一次看。TTXC 2024 Takao Rock打狗祭將於10月11日晚間由前夜祭演出,為12日及13日全場域的音樂祭活動揭開序幕。今年打狗祭迎來歷屆最豪華的6座特色舞台及3座合作,總計9大舞台、集結65組台日人氣卡司輪番開唱,其中珊瑚舞台及音浪塔大廳新增的海膽舞台,共有2座免費舞台提供19組精彩演出及HitFm 90.1高屏廣播電台現場4組藝人訪談。另外,今年各舞台間的場域更招募超過100攤特色市集,提供各式美食小吃。日期:10月11日(五)地點:LIVE WAREHOUSE大義C10倉庫(高雄市鹽埕區大義街2-5號)日期:10月12日(六)- 10月13日(日)地點:高雄流行音樂中心 ( 高雄市鹽埕區真愛路1號 )大象體操 Elephant Gym / 巨大的轟鳴 Gigantic Roar / 草地人 THE LOCALS / 鄭雙雙DJ CcozZ 章羣 / DJ Mykal a.k.a.林哲儀 / DJ 林貓王 / DJ 陳涵 / Flesh Juicer 血肉果汁機 / FULLHOUSE 富而好施 / icyball 冰球樂團 / Julian Moreen Jazz Quartet / K6劉家凱 表演嘉賓:陳珊妮 / Mary See the Future / NeaR Band 你阿伯 / Resa Club / The Loophole 露波合唱團 / 巴奈 Panai / 生祥樂隊 / 老王樂隊 / 安溥 / 含金鵲 カササギ / 邱淑蟬 / 孩子王 / 持修 / 氣志團(JP) / 甜約翰 Sweet John / 普通隊長 Captain Ordinary / 無菌室 Germ-Free Room / 琳誼 Ring / 煙雨飄渺 / 歲樂團 Band-Age / 雷擎 / 舞炯恩 / 瑪莉咬凱利 Mary Bites KerryBSB&DJ 賴皮MR. SKIN / DJ Swallow a.k.a 妖嬌 / DJ YU / DSPS / EmptyORio / FLOW(JP) / HUSH / Little Shy on Allen Street / Momni Money / MOTIF HIVE / TRASH / YILE LIN 林以樂 / žž瑋琪五重奏 / 夕陽武士 Sunset Samurai / 火爆浪子 FireBro / 白安 ANN / 好日 HoNi / 宇宙人 / 告五人 / 吳汶芳 Fang Wu / 吾橋有水 Flooding Bridge / 周自從 Since Chou / 庸俗救星 Vulgar Savior / 理想混蛋 / 黃玠 / 滅火器 Fire EX. / 萬芳Wan Fang / 廖文強 / 潮州土狗 / 戴佩妮 Penny Tai前夜祭現場票1,000元|現場單日票1,600元、愛心票800元(需出示有效證件)可至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站,步行10至15分鐘即可抵達會場。-靠近珊瑚群舞台-靠近海音、海風等舞台-靠近LIVE WAREHOUSE大義C10倉庫(10/11:真愛路地下停車場,設有無障礙停車位:請停珊瑚礁群、駁二大義公園平面機車停車場皆設有無障礙停車格。一、付費舞台憑手環才可入場二、現場票僅販售單日票,已無雙日優惠三、海風舞台單一出入口,走錯可以順便逛音浪塔週邊商品四、高雄太陽很熱情,建議多喝水五、活動當天兌換手環從中午11點開始六、多搭乘大眾運輸工具七、音浪堤岸、礁群、音浪塔二樓廊道皆有市集,免票就可逛八、理性開車,開車不喝酒,喝酒不開車九、室內的付費舞台禁止攜帶寵物入場,導盲犬除外,但音浪塔內寵物不落地憑今年打狗祭手環,即可在MLD台鋁、新光三越 高雄左營店、SKM Park Outlets高雄草衙、碳佐麻里 餐飲系列/碳佐麻里 精品燒肉/天鍋麻辣 鴛鴦鍋/有你真好 湘菜沙龍,以及高流場域內等超過30個品牌店家享多種消費優惠。此外打狗祭也串連漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨、夢時代購物中心、大立、SKM Park Outlets 高雄草衙、新光三越 高雄左營店、樂購廣場、MLD台鋁等人氣百貨賣場,只要在各館拍下與打狗祭小怪獸AR合照,上傳到各店家臉書活動貼文並留言,即可參加打狗祭限量絕版週邊商品抽獎活動,擴大打狗祭與在地店家互惠行銷及歌迷活動參與熱度。像是與高流輕軌真愛碼頭站相距僅四站的MLD台鋁生活商場,館內包括台鋁書店黑膠館提供全新黑膠滿2,000元現折100元、MLD Fresh不限金額消費9折、RÊVE Café 黑浮咖啡內用外帶全品項飲品買一送一、悅品點心內用贈叉燒包乙份、台鋁烘焙麵包及吐司9折、泡泡茶全品項5元折價、青花驕啤酒第二件半價等多種優惠。鄰近高鐵左營站的新光三越高雄左營店也響應,麵匠初虎點主食送炸餃子乙份、MR咖哩點主食送麥克雞塊4塊或可樂餅1塊、這一鍋開鍋招待梅花豬肉等4選1、九勺涮涮鍋開鍋招待花枝漿或風味雞肉2選1、大河屋點任一丼飯即贈特調飲品乙杯。以上MLD台鋁生活商場及新光三越高雄左營店的優惠活動都至今年10月31日止。