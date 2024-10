我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie在《Mantra》連換5套衣服,可愛、性感都有。(圖/JENNIE YouTube)

▲Jisoo、Rosé發文應援Jennie新歌。(圖/Jisoo、Rosé IG)

南韓女天團BLACKPINK成員Jennie的新歌《Mantra》今(11)日正式上線,公開6小時就破400萬瀏覽,她的好夥伴Jisoo、Rosé都紛紛發文幫宣傳,也因為Jennie在MV裡連換5套辣裝,美到Rosé也瘋狂:「妳在開玩笑嗎?超火辣!」Jennie本名叫金珍妮,是土生土長的韓國人,小學就讀首爾清潭小學,但為了學英文,小學3年級就到紐西蘭懷科懷中級學校、ACG帕內爾學院讀書,直到國中才回到韓國,畢業於清潭國中,清談高中輟學,所以Jennie講有一口流利英文。她是女團BLACKPINK成員之一,2016年8月8日至2023年都隸屬「YG娛樂」,去年(2023)12月24日自立門戶開設公司「ODD ATELIER」當老闆,9月成為美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片(Columbia Records)」旗下歌手,今(11)日發行單飛後的首支全英文單曲《Mantra》回歸樂壇。《Mantra》MV中,Jennie連換5套衣服,可愛、氣質、性感都有,而這次的作品風格也跟Lisa一樣,不走K-POP路線。而歌名與歌詞常出現的「Mantra」其實是梵語,有神咒的意思,也有「思考」之意。在歌曲開頭歌詞:Pretty, pretty, pretty, pretty,以及以及第二句:This that pretty-girl mantra, this that flaunt​,都剛好呼應「Mantra」的意思,即為「美麗,美麗,美麗,美麗,這就是漂亮女孩的咒語,就是要炫耀妳自己」。除了勵志歌詞,MV中的精緻場景、俐落舞步以及Jennie的美貌,也讓BLACKPINK的成員Jisoo、Rosé搶發文讚嘆,Jisoo表示:「MV中的酷炫場景,Mantra!」Rosé則連發2篇限時動態說:「我的女孩,她超級酷炫厲害的!妳在開玩笑嗎?超火辣!」紛紛被Jennie新作震撼不已。