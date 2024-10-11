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▲Jennie在《Mantra》連換5套衣服，可愛、性感都有。（圖／JENNIE YouTube）

▲Jisoo、Rosé發文應援Jennie新歌。（圖/Jisoo、Rosé IG）

南韓女天團BLACKPINK成員Jennie的新歌《Mantra》今（11）日正式上線，公開6小時就破400萬瀏覽，她的好夥伴Jisoo、Rosé都紛紛發文幫宣傳，也因為Jennie在MV裡連換5套辣裝，美到Rosé也瘋狂：「妳在開玩笑嗎？超火辣！」Jennie本名叫金珍妮，是土生土長的韓國人，小學就讀首爾清潭小學，但為了學英文，小學3年級就到紐西蘭懷科懷中級學校、ACG帕內爾學院讀書，直到國中才回到韓國，畢業於清潭國中，清談高中輟學，所以Jennie講有一口流利英文。她是女團BLACKPINK成員之一，2016年8月8日至2023年都隸屬「YG娛樂」，去年（2023）12月24日自立門戶開設公司「ODD ATELIER」當老闆，9月成為美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片（Columbia Records）」旗下歌手，今（11）日發行單飛後的首支全英文單曲《Mantra》回歸樂壇。《Mantra》MV中，Jennie連換5套衣服，可愛、氣質、性感都有，而這次的作品風格也跟Lisa一樣，不走K-POP路線。而歌名與歌詞常出現的「Mantra」其實是梵語，有神咒的意思，也有「思考」之意。在歌曲開頭歌詞：Pretty, pretty, pretty, pretty，以及以及第二句：This that pretty-girl mantra, this that flaunt​，都剛好呼應「Mantra」的意思，即為「美麗，美麗，美麗，美麗，這就是漂亮女孩的咒語，就是要炫耀妳自己」。除了勵志歌詞，MV中的精緻場景、俐落舞步以及Jennie的美貌，也讓BLACKPINK的成員Jisoo、Rosé搶發文讚嘆，Jisoo表示：「MV中的酷炫場景，Mantra！」Rosé則連發2篇限時動態說：「我的女孩，她超級酷炫厲害的！妳在開玩笑嗎？超火辣！」紛紛被Jennie新作震撼不已。