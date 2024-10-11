我是廣告 請繼續往下閱讀

總預算案卡關，立法院長韓國瑜今（11）日邀請行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部餐敘，希望化解僵局，不過近2個小時飯局結束後，朝野並無共識，還是要等韓國瑜正式召集朝野協商。民進黨立委邱議瑩還暗酸民眾黨團總召黃國昌，不吃午餐還跑去餐敘，不知道去幹嘛。邱議瑩今下午質詢時問卓榮泰，中午餐敘的氣氛，卓揆回應，氣氛很不錯，但時間有限，行政院還是會繼續扮演重要角色，與立法院一起溝通解決問題。邱議瑩說，但是藍白兩黨團總召，都對今天餐敘感到遺憾。卓揆說，會和韓國瑜努力讓國人看到希望，兩院就是應該這樣互動。邱議瑩說，今天的餐敘不是協商，否則可能又會有人咆嘯批，「這是密室、沒有公開直播。」她說，在立法院還是要保持快樂的心，如果每天像怒目金剛，每天在那邊咆嘯，明明中午吃了快樂的飯，大家都覺得這頓飯吃得很快樂，可是有人就說，「我不吃午餐、我都是不吃午餐的」，那不知道去幹嘛。邱議瑩說完，卓榮泰還忍不住笑場，並反問，「你不在現場，你怎麼知道這麼多？」邱議瑩說，「呃，這個也是不能在這裡講的、公開秘密。」