美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2024年讀者大獎(Readers’ Choice Award),長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司(The Best Airlines in the World)第九名,展現長榮航空穩定且優異的服務品質深受全球旅客的信賴與肯定。Condé Nast Traveler為全球高端旅遊權威雜誌,提供讀者全球各地高品質的旅遊體驗資訊,自1987年創刊以來即舉辦讀者大獎(Readers’ Choice Award),該獎項同時也是設立最久、最具公信力的至高榮譽。今年讀者大獎調查問卷於4月到6月間發放給全球超過數十萬名讀者,評選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店等各種與旅遊相關的產業,長榮航空於2023年獲評為全球最佳航空公司(The Best Airlines in the World)第九名、全球最佳機上餐飲(The Best Airlines for Food)及北美地區最佳國際航空(Best International Airlines)第八名。長榮航空致力於提升旅客飛行體驗,持續與國際知名主廚聯手推出以在地及當季新鮮食材製作的新穎餐食,自今年7月起更攜手乾杯集團推出特定航線全艙等燒肉餐點。另外,在德國舉辦的WTCE(World Travel Catering Expo)中獲得英國運輸雜誌《Onboard Hospitality》頒發「最佳商務艙過夜包」的皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包,本月將推出全新設計款式,從台北出發的航班將提供品牌經典設計的黑色鵝卵石壓紋硬殼包,內附Giorgio Armani零錢包;由國外返台航班則提供黑色仿皮紋的復古醫生包,並附Giorgio Armani鑰匙圈,兩款過夜包均內含澳洲純淨護膚品牌Jurlique的經典保養品。此外,與知名設計師吳季剛合作的皇璽桂冠艙睡衣,新一代全套為淺灰底色,並根據不同尺寸搭配勃根地紅或深松綠的對比色設計,以滿足不同身形旅客的需求。