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▲何妤玟（左圖左）找來梁赫群（右起）、白雲、馬力歐推薦自己寫真桌曆和新書。（圖／何妤玟IG）

▲何妤玟17歲時的美照看起來相當青澀，但外型跟現在差異不大。（圖／何妤玟IG）

47歲女星何妤玟外型相當凍齡，日前她曬出和混血男星田舞陽的婚紗照，羨煞旁人，一度被以為即將再婚，但何妤玟表示雙方只是合作拍年曆而已，沒有來電。近日何妤玟再推寫真桌曆《宛若新生》，性感照引發討論，就連男星馬力歐也看傻，笑說以為是「新妹」。日前還有粉絲曝光何妤玟30年前推出的寫真集照片，17歲和47歲的她，外型看起來幾乎沒甚麼落差，也讓網友好驚訝。何妤玟2020年和前夫離婚後，越活越年輕，去年推出寫真桌曆大獲好評後，她今年也繼續拍美照，推出2025「Born Again 宛如新生」寫真桌曆。日前她在IG分享影片，只見男星馬力歐手捧她的寫真集，看的超級入迷，以為是「新妹」，開玩笑說名字只跟何妤玟差一個字，叫做「何好玟」，何妤玟笑說照片中的女生正是她自己，真的沒有修圖，讓眾人笑翻。何妤玟的好友兼前輩白雲、梁赫群也拍影片幫忙宣傳何妤玟的寫真桌曆，笑說何妤玟是繼女星張琍敏、崔苔菁後，「第二代軍中情人」，美貌可說是數十年如一日，要大家預購要快。粉絲看了也紛紛留言，「找這兩位推薦真的是太適合」、「他們很鬧耶」。何妤玟日前也在IG限時動態分享，有粉絲傳給她30年前的寫真書照片，只見當時17歲的何妤玟相當青澀，使用本名「何雨雯」拍攝美照，但這本古早寫真書已經絕版，何妤玟也貼出47歲的寫真照對比，笑說：「這本買的到」，一個還是少女，一個已經是熟女，各有不同韻味。回顧何妤玟演藝經歷，她早在唸高中時就以歌手的身分出道，當時她還考上政大阿拉伯語文學系，但一邊工作一邊兼顧課業，讓她難以維持平衡，最終選擇肄業。1993年何妤玟還推出首張專輯《情願是你讓我心傷》，1999年前後又轉戰主持圈，和羅志祥、歐漢聲、賈靜雯、大炳共同主持台視週末黃金時段綜藝節目《少年兵團 旗開得勝》，後來何妤玟繼續當通告藝人，一路紅到今日，仍舊活躍在電視圈。