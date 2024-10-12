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（中央社記者施婉清開羅12日專電）聯合國官員昨日表示，進入加薩的援助物資現已達到數月來最低點，並警告說，由於以色列近期對加薩地帶不斷加大襲擊力度，已導致物資進入加薩北部的重要運輸路線全被切斷。據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）11日發表聲明稱，加薩北部主要過境點均已關閉，任何食品和民生必需品完全進不去；而現在北部地區仍有40多萬巴勒斯坦居民等待援助，並面臨越來越大的南遷壓力。哈克也強調，由於援助物資運輸受到限制，聯合國世界糧食計劃署迄今無法向百萬巴勒斯坦人穩定分發食品包。為巴勒斯坦居民提供援助服務的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）及合作夥伴，目前仍持續向指定難民營分發食物。但是加薩北部地區已有許多食堂、援助物資分發站和麵包店都被迫暫停運作，如果衝突和襲擊繼續下去，就會有關閉的風險，麵粉也即將耗盡。報導另稱，以色列當局下令要求加薩北部的3家醫院（Kamal Adwan、Al-Awda、Indonesian Hospital）撤離人員。然而3家醫院內現共有數百名患者正接受治療，包括加護病房內的病童，且3家醫院內的燃料也即將耗盡。人道主義組織MedGlobal同於11日表示，以色列軍隊對加薩的新一輪攻擊已將北部所剩無幾的醫療機構推向「崩潰邊緣」。MedGlobal自2018年起即在加薩地區進行醫療援助工作。Kamal Adwan醫院院長兼人道主義組織MedGlobal加薩地區總醫師薩菲亞（Hussam Abu Safiya）說，醫院才剛收進大量傷患，因為附近地區遭到以色列襲擊。醫院加護病房現在人滿為患，且欠缺急救用燃料，如情況未獲改善，幾小時後將開始出現災難性變化。（編輯：田瑞華）1131012