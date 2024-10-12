我是廣告 請繼續往下閱讀

颶風米爾頓（Hurricane Milton）侵襲美國佛羅里達州，造成至少16人死亡，許多社區遭到重創，連美國職棒坦帕灣光芒隊主場純品康納球場的屋頂都被掀掉。不過，佛州奧蘭多市（Orlando）一位居民不願撤離，自創防風工程，用6條綁帶將自家「包軌」牢牢固定在地面，結果真的順利撐過風暴，讓網友嘖嘖稱奇。佛州當地媒體報導，不願撤離的奧蘭多市居民尼傑姆（Mohammed Nijem）用綁帶固定自家，據說這套防風工程是尼傑姆從波多黎各觀摩借鏡的經驗，每條綁帶藉著金屬環扣，牢牢抓住埋地下約2公尺的水泥基座，合力打造出「防颶風」住宅，整套房屋加固工程花了約2.2萬美元。米爾頓登陸前尼傑姆的家成為社群網路熱議話題，不少人認為尼傑姆有創意也有勇氣，但也有人懷疑尼傑姆拿身家性命與老天對賭不明智，不過無論是哪方網友，都很好奇尼傑姆在颶風過後的下場究竟如何。對此，奧蘭多市當地新聞主播安奇（Greg Angel）在臉書回報，稱當地時間本週四在颶風通過後收到了尼傑姆一家的消息，尼傑姆表示一切都好，家裡安然無恙。不過網友在替尼傑姆高興之餘，也認為應該要分享颶風過後的對比圖，才能真正確定「防颶風」住宅的效果。