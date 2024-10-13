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（中央社倫敦12日綜合外電報導）蘇格蘭前首席大臣薩孟德今天過世，享壽69歲，他在世期間不僅改變了蘇格蘭政治進程，甚至一度將蘇格蘭推向脫離英國獨立的邊緣。路透社報導，薩孟德（Alex Salmond）自2007年起領導蘇格蘭長達7年，因倡議及主導蘇格蘭獨立運動受到讚譽，但在2014年獨立公投中，蘇格蘭民眾以55%反對、45%贊成的投票結果，選擇留在英國。薩孟德因獨立公投失利辭去蘇格蘭首席大臣一職，並交棒給同黨後進施特金（Nicola Sturgeon）。英國廣播公司（BBC）報導，薩孟德近日在北馬其頓發表演說後病倒。薩孟德分別於1990至2000年、2004至2014年間領導蘇格蘭民族黨（SNP），來自不同政黨的英國政界領袖紛紛向他致敬。英國現任工黨首相施凱爾（Keir Starmer）說：「30多年來，薩孟德是蘇格蘭與英國政界要角，並留下永久（政治）遺產。他深切關心蘇格蘭的遺產、歷史、文化及他代表的社群。」英國保守黨前首相蘇納克（Rishi Sunak）則稱薩孟德是「我們政壇的重要人物」，儘管就憲法問題上他並不同意薩孟德的觀點，「他的辯論技巧與政治熱情無庸置疑」。薩孟德曾被指控，在2007至2014年擔任蘇格蘭首席大臣期間犯下性侵罪行，不過法院在2020年撤銷了對他的所有指控。薩孟德於2021年成立新政黨「阿爾巴黨」（Alba），但在選舉中鮮有斬獲；他在俄國官媒今日俄羅斯電視台（RT）主持政治脫口秀也引起爭議。（譯者：洪培英）1131013