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▲本週台灣大致上是溫暖且晴朗穩定的好天氣，直到週六東北季風、鋒面南下，北東降雨會增多。（圖／中央氣象署）

▲未來5天，台灣氣溫回升，感受溫暖，下波東北季風預估週六報到，北部、東半部將會降溫。（圖／中央氣象署）

10月還是有颱風生成訊號！臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，；不過中央氣象署預報員張承傳指出，在這之前各地的降雨都不算多，較需注意的反而是林得恩說明，下週日前後，在關島附近又有熱帶擾動生成的訊號，並有繼續再發展成颱風的趨勢；在環境駛流場的導引下，，由於時間尚久，不確定性大，仍有變化，需繼續追蹤觀察。林得恩指出，今年颱風生成的總數，目前為止共計19個，與日本氣象廳所統計，每年西北太平洋及南海海域平均約有25個颱風生成相較，數量明顯偏少，其中也只有凱米及山陀兒颱風侵襲台灣。近期天氣部分，張承傳則表示，；週二、週三（10/15、10/16）轉為北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部，全天不定時有局部短暫降雨，南部、中部山區有午後雷陣雨。週四、週五（10/17、10/18）天氣和今明兩天類似；週六則要特別注意，將有鋒面、東北季風接續通過、增強，，中南部則是晴到多雲，午後南部、山區有雷陣雨。氣溫部分，張承傳補充，由於沒有明顯寒涼的系統影響，；隨著週六東北季風增強，