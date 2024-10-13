10月還是有颱風生成訊號！臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，下週日（10/20）前後，關島附近有熱帶擾動生成的訊號，且有發展成颱風的趨勢；不過中央氣象署預報員張承傳指出，在這之前各地的降雨都不算多，較需注意的反而是週六（10/19）東北季風和鋒面南下，迎風面北部、東半部降雨機率會提高許多。
林得恩說明，下週日前後，在關島附近又有熱帶擾動生成的訊號，並有繼續再發展成颱風的趨勢；在環境駛流場的導引下，由東向西走的機會大，下週三（10/23）前後，會很靠近菲律賓的呂宋島，由於時間尚久，不確定性大，仍有變化，需繼續追蹤觀察。
林得恩指出，今年颱風生成的總數，目前為止共計19個，與日本氣象廳所統計，每年西北太平洋及南海海域平均約有25個颱風生成相較，數量明顯偏少，其中也只有凱米及山陀兒颱風侵襲台灣。
近期天氣部分，張承傳則表示，今明兩天（10/13、10/14）水氣少，各地晴到多雲，降雨集中在基隆北海岸、東部，午後南部及各地山區有局部大雨；週二、週三（10/15、10/16）轉為北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部，全天不定時有局部短暫降雨，南部、中部山區有午後雷陣雨。
週四、週五（10/17、10/18）天氣和今明兩天類似；週六則要特別注意，將有鋒面、東北季風接續通過、增強，屆時迎風面北部、東半部同樣是全天不定時有局部短暫陣雨，但各地降雨機率提高，中南部則是晴到多雲，午後南部、山區有雷陣雨。
氣溫部分，張承傳補充，由於沒有明顯寒涼的系統影響，週五前台灣西半部高溫約在30至32度，東半部28至29度，全台低溫24至25度，感受舒適；隨著週六東北季風增強，北部、東北部白天轉涼，高溫28度，中南部30至32度，全台低溫維持24至25度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩指出，今年颱風生成的總數，目前為止共計19個，與日本氣象廳所統計，每年西北太平洋及南海海域平均約有25個颱風生成相較，數量明顯偏少，其中也只有凱米及山陀兒颱風侵襲台灣。
近期天氣部分，張承傳則表示，今明兩天（10/13、10/14）水氣少，各地晴到多雲，降雨集中在基隆北海岸、東部，午後南部及各地山區有局部大雨；週二、週三（10/15、10/16）轉為北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部，全天不定時有局部短暫降雨，南部、中部山區有午後雷陣雨。
週四、週五（10/17、10/18）天氣和今明兩天類似；週六則要特別注意，將有鋒面、東北季風接續通過、增強，屆時迎風面北部、東半部同樣是全天不定時有局部短暫陣雨，但各地降雨機率提高，中南部則是晴到多雲，午後南部、山區有雷陣雨。
氣溫部分，張承傳補充，由於沒有明顯寒涼的系統影響，週五前台灣西半部高溫約在30至32度，東半部28至29度，全台低溫24至25度，感受舒適；隨著週六東北季風增強，北部、東北部白天轉涼，高溫28度，中南部30至32度，全台低溫維持24至25度。