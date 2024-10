我是廣告 請繼續往下閱讀

Uber 攜手台灣高鐵擴大點數生態圈,宣布與台灣高鐵推出全新跨平台點數兌換機制,台灣高鐵TGo會員點數可兌換為「Uber/Uber Eats 抵用券」,讓消費者的點數應用更全面。點數經濟當道,Uber 攜手台灣高鐵擴大點數生態圈,讓消費者手中的高鐵TGo點數更靈活,Uber 宣布與台灣高鐵推出全新跨平台點數兌換機制,台灣高鐵TGo會員可於「TGo點數365」平台將TGo點數兌換為「Uber/Uber Eats 抵用券」,讓消費者的點數應用更全面。Uber 與台灣高鐵亦推出「有點就享兌」限時活動,讓 Uber One 會員與台灣高鐵TGo會員都能加乘會員福利!Uber 與台灣高鐵攜手助消費者活化TGo點數價值,台灣高鐵TGo會員即日起可於「TGo點數365」兌換平台將累積的TGo點數兌換為「Uber/Uber Eats 抵用券」。抵用券可使用於 Uber App 預約行程與 Uber Eats App 美食外送、外帶自取、生鮮雜貨與優市外送服務,讓台灣高鐵TGo會員在原有的美食餐廳、旅遊交通等面向之上,也能彈性運用會員點數,享受更多元全面的便利生活體驗。Uber 台灣總經理楊麗達(Margarita Peker)表示:「Uber 與 Uber Eats 長期致力於為消費者帶來隨心暢行、隨點即送的便利與高品質生活,此次與台灣高鐵的合作,正是希望能結合 Uber One 與台灣高鐵的TGo會員生態圈,共同為台灣的消費者帶來更多的日常優惠與福利回饋」。除「TGo點數365」平台即日起最低只需TGo點數 800 點即可兌換 100 元「Uber/Uber Eats 抵用券」外,Uber 與台灣高鐵亦加碼推出「有點就享兌」限時活動:即日起至 2025 年 1 月 17 日止,Uber One 會員於 Uber App 中輸入「TGO100」優惠序號,於 Uber App 叫車並完成前往全台任一高鐵車站的行程後,每趟行程皆可額外獲得 100 點TGo點數,讓 Uber One 會員在前往全台高鐵站享受便捷出行的同時,也能輕鬆累積、放大點數效益。此外,台灣高鐵TGo會員即日起至 2024 年 11 月 30 日止,只要於TGo點數365平台兌換「Uber/Uber Eats 抵用券」,並於 Uber 或 Uber Eats App 內完成新增票券序號,每張序號即可獲得價值新台幣 50 元的 Uber 乘車優惠,且可適用於多元化計程車(菁英優步、菁英Plus、尊榮優步、樂聚優步、寶寶優步、毛孩優步、減碳優步關懷優步)以及優步小黃行程。