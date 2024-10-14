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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本共同通信社最新民調顯示，石破內閣支持率42.0%，石破內閣上路後不久，於月初做實施的民調結果支持率為50.7%。針對本月27日投開票的眾議院大選，最新民調顯示，會在意自民黨派閥「小金庫」事件的民眾逾65%。日本眾議院大選將於本月15日舉行公告、27日投開票。共同社於本月12、13日實施電話民調，調查選民對眾議院大選的關心程度及支持的動向。日本民眾被問及眾議院大選比例代表（類似立委不分區）的投票對象，回答想投給執政黨自民黨者占26.4%，其次是想投給最大在野黨立憲民主黨者占12.4%。民眾被問及在投票時是否考慮到自民黨派閥「小金庫事件」，回答「會考慮」者及「某種程度會考慮」者總計65.2%、回答「不會考慮」者及「不太會考慮」者占32.2%。民調顯示，石破內閣支持率為42.0%，不支持率為36.7%。共同社表示，民調的規模不同，無法做單純比較，但石破內閣於本月1日上路後，本月1、2日實施民調結果顯示，石破內閣支持率50.7%。日本眾議院本月9日下午召開本會議（類似立法院院會）正式解散。眾議院選舉將於15日舉行公告、27日投開票。自民黨日前決定不提名與派閥「小金庫事件」有關的12名前眾議員，參加小選舉區選舉。共同社最新民調顯示，民眾被問及自民黨這項應對措施時，回答「不夠充分」者占71.6%、回答「充分」者22.1%。民眾被問及期待的眾議院大選結果，以回答「朝野勢力在伯仲之間」者占50.7%，居最多。其次是回答「執政黨贏過在野黨」者占27.1%、回答「朝野逆轉」者占15.1%。共同社這項民調收到的有效回答數包括市話民調503人、手機民調761人。（編輯：陳承功）1131013