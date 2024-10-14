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五角大廈13日證實，針對伊朗近期對以色列的攻擊行為， 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）在總統拜登（Joe Biden）的指示下，授權於以色列部署薩德反飛彈系統（THAAD），並派出操作該系統的美軍，協助提升以色列的防空能力。有外媒評論稱，此舉相當不尋常。綜合《路透社》等外媒報導，拜登強調此舉是為了保衛以色列。伊朗本月初曾向以色列發射多達180多枚飛彈，而以色列正在考慮對德黑蘭進行報復，中東緊張局勢持續升溫。五角大廈發言人萊德（Pat Ryder）表示，軍方將盡快把薩德系統運送至以色列，避免以色列與美國人員，受到伊朗或伊朗所支持的武裝力量攻擊。報導提到，有鑑於以色列自身的軍事能力已相當優秀，除了演習，美國很少向以色列部署軍事力量，雖然近幾個月，美軍會派出艦艇在中東協助以色列防禦，但這些軍事力量的基地，基本上都不在以色列。上一次薩德系統被部署到以色列南部是在2019年，當時是為了進行演習。伊朗外交部長阿拉齊（Abbas Araqchi）在社交媒體發文警告，此舉只會讓美國及美軍受到攻擊的風險上升，打下：「雖然我們為了遏制地區的全面戰爭而做出巨大努力，但我要明確表示，伊朗在捍衛自身人民和利益方面沒有紅線。」