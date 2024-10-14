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以色列國防軍（IDF）指控黎巴嫩真主黨（Hezbollah），13日以無人機襲擊賓亞米納（Binyamina）附近一處軍事基地，造成4名士兵死亡、超過50人受傷。有外媒認為，這似乎是繼巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）於去年10月7日突襲以色列南部後，針對以色列的最血腥衝突事件。綜合《CNN》等外媒報導，以色列國防軍證實，除了4名士兵喪生外，還有7名士兵傷勢嚴重。在此之前，真主黨已於週日警告，向賓亞米納的以色列步兵訓練營，發射了大批攻擊無人機，以此回應以色列上週對黎巴嫩發動的襲擊，當時造成22人死亡、117人受傷。報導提到，以色列的防空系統往往被視為非常可靠，但13日發生在賓亞米納地區的無人機襲擊，事先似乎並沒有發出警報，引發外界質疑，為何真主黨的無人機能夠深入以色列領土而不被發現。真主黨宣稱，無人機在沒有被發現的情況下，突破了以色列的國防雷達，到達位於賓亞米納的精銳訓練營。以色列國防軍最高發言人哈加里少將（Rear Adm. Daniel Hagari）則表示，軍方將調查這架無人機是如何在無警報的情況下通過，強調會從事件中吸取教訓。此事件發生之際，正值聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱「聯黎部隊」）指控，2部以色列坦克13日凌晨破壞營地大門、強行闖入，強調以軍的行為令人震驚，嚴重違反國際人道法，以色列有義務確保維和人員及設施的安全。然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並未回應外界質疑，反而呼籲聯合國駐黎巴嫩南部維和部隊，盡快撤出該地區，理由是若聯黎部隊堅持留下，恐淪為真主黨人質，將被當成人盾，就像哈馬斯利用聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）做為掩護一樣。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）則針對聯黎部隊遭到襲擊，造成多名維和人員受傷一事發表聲明，強調聯黎部隊及其駐地絕不能成為攻擊目標，此舉可能構成戰爭罪，呼籲包括以色列國防軍在內的各方，不要採取任何使聯合國維和人員面臨危險的行動。