▲防彈少年團2025年將全服完兵役。(圖/BTS臉書)

防彈少年團成員(BTS)j-hope即將在10月17日退伍,因擔心粉絲聚集在營區外聚集造成不便。經紀公司 BigHit Misuc 罕見發聲明「強烈建議」粉絲不要到場迎接,只需跟 j-hope 和其他韓國退役弟兄一起享受這一天。此外,聲明中還特別表示,退伍當日j-hope並「沒有特別活動」安排。j-hope是防彈少年團第二位完成韓國兩年兵役成員,繼大哥JIM退伍後,Army們(BTS粉絲名)終於盼到第二位成員重回他們的懷抱。日前j-hppe在Weverse發布最新聲明「您好,這裡是 BIGHIT MUSIC。我們很高興為您帶來 j-hope即將退伍的消息。 j-hope即將完成軍隊中的現役服務,並即將退伍。」經紀公司擔心j-hope的高人氣會引來許多歌迷迎接,也特地在聲明中表示「退伍日是許多服役成員共享的一天。當天沒有特別活動安排。為了防止因人群擁擠而引發問題,我們強烈建議粉絲們避免前往現場。請在心中傳達您溫暖的祝福與鼓勵。我們始終感謝大家對j-hope不變的愛與支持。我們公司將繼續全力支持我們的藝人。再次感謝您對BTS的持續愛護與支持。」當兵前j-hope就曾推出solo音樂作品,並且成績非常亮眼。他2018年發行首張個人mixtape《Hope World》,在美國告示牌排行榜上排名第38名,成為當時韓國solo藝人最高的紀錄。隨後,他 2022年發行首張個人專輯《Jack in the Box》更在Billboard 200 中位列第17名,並且登上NME和Rolling Stone年度最佳專輯榜單。除此之外,2024年專輯《HOPE ON THE STREET VOL.1》發行後, j-hope也成為美國告示牌排行榜上第一位擁有最多張前10名專輯的solo藝人。j-hope的偶像魅力不容小覷,光是〈Chicken Noodle Soup〉的音樂錄影帶在Youtube上就超過4億觀看數,音樂串流平台Spotify上也有近兩億次播放。防彈少年團是韓國娛樂史上最成功的男子團體,不僅在全世界走紅,還帶動其他韓國男子團體的聲勢與曝光度。隨著j-hope 即將退伍,剩下五成員Suga、RM、Jimin、V和柾國都預計在2025 年中完成兵役。