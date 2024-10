我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEVENTEEN世界巡迴演唱會海報。(圖/SEVENTEEN 臉書)

▲SEVENTEEN第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》。(圖/SEVENTEEN IG)

韓國男子團體 SEVENTEEN 最新的世界巡迴演唱會《SEVENTEEN 【RIGHT HERE】WORLD TOUR》10月12日在京畿道高陽體育場揭開序幕。他們在演唱會結束時感性地跟克拉(粉絲名)們道謝:「感謝你們讓像我們這樣平凡的人變得特別。我們希望能永遠與 SEVENTEEN 在一起,作為這個團體的一員永遠留在這裡。」團員們感動表示:「未來一定會有許多快樂和困難的時刻,但只要有了克拉們,一切都很值得期待。」SEVENTEEN 世界巡迴演唱會的第一站就吸引了近60,000名粉絲進場,稱呼他們是BTS 時代後最受歡迎的韓國男子團體也不為過。SEVENTEEN 除了演唱了許多熱門歌曲,包括〈Oh My!〉、〈Snap Shoot〉、〈God of Music〉以及〈Ima -Even if the world ends tomorrow- (韓文版)〉,還以成員三個小分隊進行了表演,中間更一起揭露今天發行的第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》。成員Woozi 介紹首波主打歌〈LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)〉時說:「我們想傳達的訊息是:『我們的真心永遠都指向克拉們』。」這次演唱會因為團員兵役問題沒有辦法全員到齊,因此金珉奎還幽默的安慰粉絲說:「雖然淨漢(Jeonghan)和 Jun 不在我們身邊,但請不要太難過。他們會回來的,不要覺得他們是永遠離開了,只要稍微想念他們一下,好嗎?」新專輯《SPILL THE FEELS》共收入6首歌曲,傳遞出成員之間互相信任、分享情感並一起解決問題的訊息。隊長 S.Coups 表示這張專輯表達了對未來的希望,並希望透過誠實地分享各種情感,讓聽眾也能健康地表達自己的喜怒哀樂。SEVENTEEN 接著將前往美國10個城市繼續巡演演出,隨後前往日本進行巨蛋巡演,最後在菲律賓、新加坡、印尼及泰國與東南亞的粉絲見面。不知道最後是否有機會來到台灣,也讓台灣粉絲門相當期待。