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▲SEVENTEEN世界巡迴演唱會海報。（圖／SEVENTEEN 臉書）

▲SEVENTEEN第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》。(圖／SEVENTEEN IG)

韓國男子團體 SEVENTEEN 最新的世界巡迴演唱會《SEVENTEEN 【RIGHT HERE】WORLD TOUR》10月12日在京畿道高陽體育場揭開序幕。他們在演唱會結束時感性地跟克拉（粉絲名）們道謝：「感謝你們讓像我們這樣平凡的人變得特別。我們希望能永遠與 SEVENTEEN 在一起，作為這個團體的一員永遠留在這裡。」團員們感動表示：「未來一定會有許多快樂和困難的時刻，但只要有了克拉們，一切都很值得期待。」SEVENTEEN 世界巡迴演唱會的第一站就吸引了近60,000名粉絲進場，稱呼他們是BTS 時代後最受歡迎的韓國男子團體也不為過。SEVENTEEN 除了演唱了許多熱門歌曲，包括〈Oh My！〉、〈Snap Shoot〉、〈God of Music〉以及〈Ima -Even if the world ends tomorrow- （韓文版）〉，還以成員三個小分隊進行了表演，中間更一起揭露今天發行的第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》。成員Woozi 介紹首波主打歌〈LOVE, MONEY, FAME（feat. DJ Khaled）〉時說：「我們想傳達的訊息是：『我們的真心永遠都指向克拉們』。」這次演唱會因為團員兵役問題沒有辦法全員到齊，因此金珉奎還幽默的安慰粉絲說：「雖然淨漢（Jeonghan）和 Jun 不在我們身邊，但請不要太難過。他們會回來的，不要覺得他們是永遠離開了，只要稍微想念他們一下，好嗎？」新專輯《SPILL THE FEELS》共收入6首歌曲，傳遞出成員之間互相信任、分享情感並一起解決問題的訊息。隊長 S.Coups 表示這張專輯表達了對未來的希望，並希望透過誠實地分享各種情感，讓聽眾也能健康地表達自己的喜怒哀樂。SEVENTEEN 接著將前往美國10個城市繼續巡演演出，隨後前往日本進行巨蛋巡演，最後在菲律賓、新加坡、印尼及泰國與東南亞的粉絲見面。不知道最後是否有機會來到台灣，也讓台灣粉絲門相當期待。