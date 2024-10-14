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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，對此，前立委郭正亮猜測，中共這次軍演可能是衝著總統賴清德在國慶晚會時的「祖國論」來的，因為國慶大會演說後，中共比較沒有嚴厲的回應。郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，雖然賴清德在國慶大會上有提到兩岸互不隸屬，但如過賴要表達「抗中保台」的決心，照理說會在國慶日演說中提到國軍、共軍擾台頻率增加、金門進限制水域被沒收等議題，但是賴卻一字未提，由此可見，賴國慶演說實際上是在降溫。郭正亮表示，今年中共5月23日的「聯合利劍-2024A」軍演，是因為賴清德520演說提到「兩岸互不隸屬」，大陸提出抗議；郭猜測，這次的軍演可能是針對國慶晚會的「祖國論」，不是國慶大會演說的內容，因為在賴清德提出「祖國論」的隔天，中共有較為嚴厲的回應，反觀國慶大會之後則比較沒有。