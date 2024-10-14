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美股上週公布2份經濟數據，包含消費者物價價格指數（CPI）、上週新申請失業救濟人數，本週則隨著新一輪財報季展開，投資人迫切希望看到標普 500 指數成分股的人工智慧（AI）投資產生回報，美股早盤標普500指數再創紀錄新高，上漲0.6%，至截稿前，道指報42,743點，下跌120點或0.28%，與此同時，標普500指數再創紀錄新高，上漲0.6%，報5838點；納斯達克指數表現較為強勁，上漲130點或0.71%，至18,473點，費城半導體指數早盤漲1.7%；台積電ADR漲1.6%。此外，聯準會高層的言論也在影響市場情緒。明尼阿波利斯銀行總裁尼爾·卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國經濟有進一步溫和減息的空間，這可能在未來幾個季度中實施，以支撐經濟的軟著陸。這番言論也對股市帶來了部分信心，尤其是科技股板塊得到了提振；納斯達克指數部分半導體板塊表現尤為突出，費城半導體指數上漲1.21%。