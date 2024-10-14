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受山陀兒颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（14）日17時止，農業產物及民間設施估計損失計6億1,849萬元，縣市受損狀況，以屏東縣損失3億3,185萬元最多，佔比54%、高雄市損失1億5,342萬元，佔比25%、臺東縣損失4,248萬元，佔比7%、雲林縣損失3,245萬元，佔比5%、新北市損失2,876萬元，佔比5%及澎湖縣損失1,872萬元，佔比3%較為嚴重。農業部指出， 農產損失共4億5,272萬元，農作物被害面積6,569公頃，損害程度21％，換算無收穫面積1,386公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積896公頃，損害程度22％，換算無收穫面積197公頃，損失金額6,590萬元，其次為棗、番石榴、蓮霧及木瓜等。畜產估計損失金額413萬元，受損畜禽主要為雞、豬及鵝等；漁產損失金額1,024萬元，受損漁產主要為石斑魚、鱸魚及牡蠣；林產估計損失金額119萬元，係為林木受損；民間設施損失1億5,021萬元；農田損失金額5,747萬元，主係農田埋沒52.31公頃，農田流失15.62公頃。在設施部分，農業設施估計損失金額1,619萬元，主係水平棚架網室及塑膠布溫網室受損、畜禽設施估計損失金額2,277萬元，主係畜禽舍及堆肥舍倒塌、漁業設施估計損失金額5,378萬元，主係定置網錨碇纜繩及養殖設備損失。