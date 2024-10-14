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統一7-ELEVEn獅強打陳傑憲在中職季後挑戰賽陷入低潮，但仍獲得「餅總」林岳平與隊友的信任，終於在季後挑戰賽G3終結安打荒。總教練林岳平坦言曾考慮調動陳傑憲棒次，但最終仍選擇相信他的能力，並且無論如何都會安排他先發，這句話讓陳傑憲深受感動，並在擊出季後賽首安後猛捶胸口宣洩壓力。陳傑憲在擊出第一支安打上壘後特別激動，他表示：「壓力釋放吧，前陣子有颱風假，又很久沒比賽，一上場比賽腰又開始痛，在季後挑戰賽之前，我也沒打什麼比賽，前兩場狀況沒那麼好，但內心又很急著想要幫助球隊，所以太著急。」「餅總講說不管如何，都要讓我下場，這句話對我意義很大，在這時候他是如此相信我，隊友們也紛紛告訴我，『統一獅球隊需要你，打不好不用太過自責，只要你在場上，就會讓我們安心許多。』這句話真的讓我很感動。」陳傑憲說。陳傑憲表示，能夠打進總冠軍賽是團隊共同努力的結果，他相信團結一致能夠幫助球隊奪下總冠軍。回憶起去年季後挑戰賽被樂天橫掃，今年成功復仇晉級台灣大賽。「去年真的很不甘心！」陳傑憲表示，「我跟隊友說：『很慶幸打能挑戰賽，今年把它討回來，其實運動員就是這樣，在哪裡失敗就從哪裡站起來。』2021年總冠軍賽被兄弟橫掃，相信大家不會忘記，這次總冠軍賽要集合全部力量和力氣，為統一拿總冠軍。」