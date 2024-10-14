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中職季後賽挑戰賽G3，統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士扛起重任，前6局未讓樂天桃猿擊出任何一支安打，僅投出一支保送，有效封鎖暴力猿打線限，成為統一獅晉級台灣大賽的關鍵，雖然7局遭遇亂流失掉5分，但最終憑藉獅隊牛棚強力支援，勝騎士摘下勝投。首次參與季後賽的勝騎士表示：「這是我第一次打季後賽，感覺非常開心和刺激，特別是今天的比賽，真的是非常緊張和令人興奮，最開心的是我們贏了比賽，這就是我們的目標。」如何封鎖火力強大暴力猿打線？勝騎士親自解密，「賽前我們做好充分準備，包括擬定策略和嚴格執行，這就是關鍵。他們的打者很強，利用不同球種取得不錯的效果。雖然後段表現不理想，但我還是相信自家牛棚，這讓我感到欣慰。」勝騎士在主場的表現顯著優於客場，回到台南主場顯然是如魚得水，「在台南主場投球感覺有很大的不同，能夠得到自家球迷的支持和加油，讓我在投球時更加自在舒服。」今年台灣大賽統一獅將與中信兄弟展開七戰四勝制的對決，爭取年度總冠軍，勝騎士對此充滿信心，「我們會繼續做好現在應該做的事，保持平常心，我們是一支強大的球隊，把該拿下的局數和壘包拿下，要對球隊保持信心。」