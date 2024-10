我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2NE1明年將來台舉行演唱會,讓粉絲超級期待。(圖/Live Nation Taiwan提供)

▲2NE1演唱會座位圖曝光,票價從2800元至7800元不等。(圖/理想國臉書)

韓國傳奇女團2NE1強勢回歸,明年將來台灣舉行「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」演唱會,日期訂在2月8日於國立體育大學綜合體育館(林口體育館)開唱。門票今(15)日開放Live Nation Taiwan會員搶先購買,上午11時至晚間11時59分可搶票,明日則透過拓元售票系統在上午11時全面開賣。​2NE1即將來台開唱,成員包括CL、Sandara Park、Park Bom與Minzy,將再度帶來經典曲目如〈Fire〉、〈I Am The Best〉等,預計引爆粉絲們的朝聖潮,門票分為多種價位,最便宜的是台幣2800元,最貴為搖滾區7800元的VIP套票。VIP套票除了提供最佳觀賞位置外,還包括演前SOUNDCHECK活動及限量VIP紀念品,讓粉絲能近距離感受偶像的魅力。​演唱會門票今日開放Live Nation Taiwan會員搶先購買,11時正式開賣到晚上11時59分止,明日才會透過拓元售票系統(Tixcraft)全面開賣,一樣是早上11時開搶。售票網站建議粉絲提早註冊帳號,以確保能順利搶票​。搶票粉絲需注意的是,今日預先購票,單筆消費只能買4張門票,每位購票者皆需同時有Live Nation Taiwan會員資格與拓元售票系統帳號。Live Nation Taiwan會員資格指的是成功填寫資料註冊並訂閱電子報者,今日搶票時間內完成都算數。另外,除了7800元的VIP套票有特殊福利外,5800元看台座位區門票也會隨機抽300位幸運粉絲,搶先入場看彩排,粉絲能近距離接觸偶像的機會不多,要搶要快。※2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI🔴日期 DATE:2025/2/8 (六)🔴地點 VENUE:國立體育大學綜合體育館(林口體育館)🔴票價 PRICE:NT$ 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800🔴VIP 套票 NT$ 7,800:包含演前SOUNDCHECK EVENT(彩排)、VIP掛繩吊牌一組➤Live Nation Taiwan 會員預售:2024/10/15 11am – 11:59pm➤拓元售票系統全面開賣:2024/10/16 11am