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▲2NE1明年將來台舉行演唱會，讓粉絲超級期待。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲2NE1演唱會座位圖曝光，票價從2800元至7800元不等。（圖／理想國臉書）

韓國傳奇女團2NE1強勢回歸，明年將來台灣舉行「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」演唱會，日期訂在2月8日於國立體育大學綜合體育館（林口體育館）開唱。門票今（15）日開放Live Nation Taiwan會員搶先購買，上午11時至晚間11時59分可搶票，明日則透過拓元售票系統在上午11時全面開賣。​2NE1即將來台開唱，成員包括CL、Sandara Park、Park Bom與Minzy，將再度帶來經典曲目如〈Fire〉、〈I Am The Best〉等，預計引爆粉絲們的朝聖潮，門票分為多種價位，最便宜的是台幣2800元，最貴為搖滾區7800元的VIP套票。VIP套票除了提供最佳觀賞位置外，還包括演前SOUNDCHECK活動及限量VIP紀念品，讓粉絲能近距離感受偶像的魅力。​演唱會門票今日開放Live Nation Taiwan會員搶先購買，11時正式開賣到晚上11時59分止，明日才會透過拓元售票系統（Tixcraft）全面開賣，一樣是早上11時開搶。售票網站建議粉絲提早註冊帳號，以確保能順利搶票​。搶票粉絲需注意的是，今日預先購票，單筆消費只能買4張門票，每位購票者皆需同時有Live Nation Taiwan會員資格與拓元售票系統帳號。Live Nation Taiwan會員資格指的是成功填寫資料註冊並訂閱電子報者，今日搶票時間內完成都算數。另外，除了7800元的VIP套票有特殊福利外，5800元看台座位區門票也會隨機抽300位幸運粉絲，搶先入場看彩排，粉絲能近距離接觸偶像的機會不多，要搶要快。※2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI🔴日期 DATE：2025/2/8 (六)🔴地點 VENUE：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）🔴票價 PRICE：NT$ 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800🔴VIP 套票 NT$ 7,800：包含演前SOUNDCHECK EVENT（彩排）、VIP掛繩吊牌一組➤Live Nation Taiwan 會員預售：2024/10/15 11am – 11:59pm➤拓元售票系統全面開賣：2024/10/16 11am