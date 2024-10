我是廣告 請繼續往下閱讀

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗《Kamala Harris》,曾於2009年出版著作《智慧打擊犯罪:職業檢察官的計畫讓我們更安全》( Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer),但該書近日卻捲入抄襲爭議,外界關注此事是否會為她的選情增添變數。綜合美媒報導,該書是她擔任舊金山地區檢察官期間出版的,合著者是漢密爾頓(Joan O'C Hamilton)。然而,曼哈頓研究所高級研究員、保守派活動家魯福(Christopher Rufo)引用有「抄襲獵人」之稱的奧地利學者韋伯(Stefan Weber)報告,質疑賀錦麗與合著者至少有27處涉嫌抄襲,其中24處是抄襲其他人的作品,3處則是自我抄襲。魯福聲稱,賀錦麗的書裡,有許多處明顯是從其他地方抄來的,沒有適當的使用引文、引號,部分地方甚至逐字複製了很長的段落。 《福斯新聞》 隨後查證稱,該書確實複製了2008年《NBC》的新聞內容、約翰杰刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)的新聞稿、維基百科頁面、司法援助局 (BJA)的報告等,並附上相關連結及段落對照。截至發稿時間為止,賀錦麗的競選團隊跟白宮,尚未回應外媒置評的要求,不過報導提到,現在距離大選只剩不到1個月,多份民調都顯示,2人在關鍵搖擺州的數字,都在誤差範圍內,差距極小。