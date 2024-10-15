美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗《Kamala Harris》，曾於2009年出版著作《智慧打擊犯罪：職業檢察官的計畫讓我們更安全》（ Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer），但該書近日卻捲入抄襲爭議，外界關注此事是否會為她的選情增添變數。
綜合美媒報導，該書是她擔任舊金山地區檢察官期間出版的，合著者是漢密爾頓（Joan O'C Hamilton）。然而，曼哈頓研究所高級研究員、保守派活動家魯福（Christopher Rufo）引用有「抄襲獵人」之稱的奧地利學者韋伯（Stefan Weber）報告，質疑賀錦麗與合著者至少有27處涉嫌抄襲，其中24處是抄襲其他人的作品，3處則是自我抄襲。
魯福聲稱，賀錦麗的書裡，有許多處明顯是從其他地方抄來的，沒有適當的使用引文、引號，部分地方甚至逐字複製了很長的段落。
《福斯新聞》隨後查證稱，該書確實複製了2008年《NBC》的新聞內容、約翰杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）的新聞稿、維基百科頁面、司法援助局 （BJA）的報告等，並附上相關連結及段落對照。
截至發稿時間為止，賀錦麗的競選團隊跟白宮，尚未回應外媒置評的要求，不過報導提到，現在距離大選只剩不到1個月，多份民調都顯示，2人在關鍵搖擺州的數字，都在誤差範圍內，差距極小。
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魯福聲稱，賀錦麗的書裡，有許多處明顯是從其他地方抄來的，沒有適當的使用引文、引號，部分地方甚至逐字複製了很長的段落。
《福斯新聞》隨後查證稱，該書確實複製了2008年《NBC》的新聞內容、約翰杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）的新聞稿、維基百科頁面、司法援助局 （BJA）的報告等，並附上相關連結及段落對照。
截至發稿時間為止，賀錦麗的競選團隊跟白宮，尚未回應外媒置評的要求，不過報導提到，現在距離大選只剩不到1個月，多份民調都顯示，2人在關鍵搖擺州的數字，都在誤差範圍內，差距極小。
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