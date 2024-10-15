本季轉戰獨行俠的老牌射手Klay Thompson似乎還沒找到手感，今(15)日在NBA熱身賽碰上快艇，全場出賽21分鐘，9投0中，其中三分球6投0中，效率正負值-14，表現全隊最差。賽後也遭到美國球迷嘲諷，「勇士根本把獨行俠當盤子。」
今夏Klay Thompson以3年5000萬美元（約新台幣16.4億元）的合約，轉戰上屆西區冠軍獨行俠，被球團視為是即戰力補強。不過卻引發正反兩面的討論。
Klay Thompson在披上獨行俠戰袍首戰，9投3中，包括三分球5投3中，攻下10分，表現平平，不過第二戰卻完全失準，且不僅多次空檔未能命中，全場還出現多達4次失誤。
K湯連空檔都投不進
Klay Thompson半場雖表現不佳，達拉斯獨行俠總教練Jason Kidd在第三節仍讓他出賽，不過Thompson又錯失了兩個三分球後，Kidd也忍無可忍，決定在第三節還剩7分04秒時換上了Quentin Grimes，取代Klay。
美國媒體分析指出，Klay Thompson未能達到教練團的預期。Jason Kidd一直把Klay Thompson當作主要得分點之一，尤其埋伏在外圍三分球，替Klay創造機會，但目前效果不佳。
反觀前東家金州勇士在揮別Klay Thompson後，熱身賽氣勢如虹，不僅拿到4連勝，還重新找回「跑轟」的威力。這也讓Klay Thompson成為球迷嘲諷的對象，認為勇士揮別「地雷股」，才能打出新氣象。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Klay Thompson在披上獨行俠戰袍首戰，9投3中，包括三分球5投3中，攻下10分，表現平平，不過第二戰卻完全失準，且不僅多次空檔未能命中，全場還出現多達4次失誤。
K湯連空檔都投不進
Klay Thompson半場雖表現不佳，達拉斯獨行俠總教練Jason Kidd在第三節仍讓他出賽，不過Thompson又錯失了兩個三分球後，Kidd也忍無可忍，決定在第三節還剩7分04秒時換上了Quentin Grimes，取代Klay。
美國媒體分析指出，Klay Thompson未能達到教練團的預期。Jason Kidd一直把Klay Thompson當作主要得分點之一，尤其埋伏在外圍三分球，替Klay創造機會，但目前效果不佳。
反觀前東家金州勇士在揮別Klay Thompson後，熱身賽氣勢如虹，不僅拿到4連勝，還重新找回「跑轟」的威力。這也讓Klay Thompson成為球迷嘲諷的對象，認為勇士揮別「地雷股」，才能打出新氣象。