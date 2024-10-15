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▲Klay Thompson期待來到獨行俠隊後能「打臉」外界的看衰，但熱身賽表現並不理想。（圖／美聯社／達志影像）

本季轉戰獨行俠的老牌射手Klay Thompson似乎還沒找到手感，今夏Klay Thompson以3年5000萬美元（約新台幣16.4億元）的合約，轉戰上屆西區冠軍獨行俠，被球團視為是即戰力補強。不過卻引發正反兩面的討論。Klay Thompson在披上獨行俠戰袍首戰，9投3中，包括三分球5投3中，攻下10分，表現平平，不過第二戰卻完全失準，且不僅多次空檔未能命中，全場還出現多達4次失誤。Klay Thompson半場雖表現不佳，美國媒體分析指出，反觀前東家金州勇士在揮別Klay Thompson後，熱身賽氣勢如虹，不僅拿到4連勝，還重新找回「跑轟」的威力。這也讓Klay Thompson成為球迷嘲諷的對象，認為勇士揮別「地雷股」，才能打出新氣象。