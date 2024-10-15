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中共解放軍昨天日凌晨5時宣布，於台海和台灣周邊展開「聯合利劍─2024B」演習，並稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾；晚間6時東部戰區宣布演習各項科目已完成。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今(15)日表示，軍事追求的是單方勝利，交流追求的是雙方共贏，和平是共同的目標與心願，昨日的軍演對和平只有傷害。海基會今日舉行「馬祖行政協調中心海基會辦公室掛牌儀式」，陸委會副主委梁文傑、立委洪申翰、連江縣副縣長陳冠人、行政院金馬聯合服務中心副執行長謝春福，以及觀光署馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳皆與會。羅文嘉表示，馬祖作為小三通的重要渠道，今年迄今已有57萬多人透過小三通往來，是去年同期的2.9倍，未來使用的頻率也會越來越高。除此之外，海基會也希望透過馬祖能和對岸有更多交流。因此，海基會提前部署，繼7月在金門設置服務中心後，經過三個月的籌備，馬祖服務中心於今天正式掛牌。針對中國昨天舉行的「聯合利劍B」軍演，羅文嘉說，馬祖是國之北疆，過去是軍事防衛的第一線，但現在與未來，馬祖可以是和平交流的第一線，這也是在地鄉親的共同期望。他強調，軍事追求的是單方勝利，交流追求的則是雙方共贏，和平才是我們共同的心願與目標。和平必須透過平等、尊嚴的對話，以及健康有序的交流來達成，羅文嘉進一步說，昨日軍演是一種威脅恐嚇，對和平沒有幫助、只有傷害，對於對岸想要達成的政治目標只有反面作用。他強調，和平對於獨裁者來講或許是一念之間，但對千千萬萬的人民則是永遠不變的共同心願。羅文嘉說，中國大陸已經是世界經濟強國、軍事強國，從百年前受列強侵略的屈辱走出來了，應該思考在未來的一百年要成為什麼樣的國家？在世界舞台扮演什麼樣的角色？他認為，正統的中華文化是近悅遠來、世界大同，因此，中國大陸應該要成為世界的文明強國，做大家的朋友，而不是敵人，應該讓大家喜歡他，而不是害怕他。他相信，中國大陸的人民也希望他們的國家是文明的，讓他們到世界各地是被尊敬、而非被嘲弄。