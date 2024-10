我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女天團2NE1回來了,合體舉辦出道15年演唱會。(圖/CL IG)

▲「YG Family」2024年版經典合照,哭爆資深K-POP粉絲。(圖/CL IG)

▲《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》2月9日加場再唱一天。(圖/Live Nation Taiwan 理想國)

南韓女團2NE1成員朴春、CL(李彩麟)、Dara、Minzy(孔旻智)將於2月8日在林口體育館開唱,門票今(15)日開放會員搶購,一開賣就秒殺,稍早主辦單位宣布確定加場,2月9日再唱一天,票券於明(16)日早上11點在「拓元售票」正式開賣。2NE1是「YG娛樂」於2009年推出的第一組女子團體,成員分別為朴春、CL、Dara、Minzy,4人的形象與師兄BIGBANG相似,成功開啟「Girl Crush」風潮,推出多首膾炙人口的嘻哈作品,包含《Fire》、《I Don't Care》、《Go Away》、《Lonely》、《I Am the Best》、《I Love You》、《Come Back Home》等,每一首傳唱度極高,發表至今仍是不敗金曲。因為2NE1紅遍海內外,原以為4人會一直活躍於樂壇,沒想到仍敵不過7年之癢,「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散,並與CL和Dara簽SOLO專屬合約,朴春則是合約到期不續約,Minzy離開「YG娛樂」,讓看到消息的粉絲相當錯愕,而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台,正為2NE1解散前的最後一次合體表演。雖然2NE1解散,但成員私下感情好,常常合體開直播與粉絲聊近況;直到2022年,CL受邀出席美國Coachella(科切拉音樂節),當她表演完後,後台突然響起《I Am the Best》音樂,隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身,相隔6年的世紀合體,掀起海內外熱烈討論。今年5月17日,正好是2NE1成軍15週年,她們的官方IG突然釋出4張朴春、CL、Dara、Minzy的合照以及4人獨照,寫下:「Happy 15th Anniversary 2NE1 & Blackjacks.」令許多Black Jack(粉絲名)驚喜不已;沒想到還傳來好消息,宣布合體舉辦《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》演唱會,在10月4日的首爾場上,首首經典組曲掀起粉絲回憶殺,BIGBANG大聲跟GD、NewJeans、BLACKPINK成員Jennie、WINNER成員、iKON成員、BABYMONSTER通通共襄盛舉,「YG Family回來了」感動許多資深K-POP迷。2NE1出道15年的演唱會,當然少不了台灣場,原定2月8日僅一場演出,今天隨著門票秒殺而決定加場,確定2月9日再唱一天,演唱會完整資訊如下。演出日期:2025年2月8日(六)18:002025年2月9日(日)18:00演出地點:林口體育館演出票價:7800元(VIP)、5800元、4800元、3800元、2800元售票日期:2024年10月16日(三)11:00售票系統:拓元售票