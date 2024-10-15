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▲女天團2NE1回來了，合體舉辦出道15年演唱會。（圖／CL IG）

▲「YG Family」2024年版經典合照，哭爆資深K-POP粉絲。（圖／CL IG）

▲《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》2月9日加場再唱一天。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

南韓女團2NE1成員朴春、CL（李彩麟）、Dara、Minzy（孔旻智）將於2月8日在林口體育館開唱，門票今（15）日開放會員搶購，一開賣就秒殺，稍早主辦單位宣布確定加場，2月9日再唱一天，票券於明（16）日早上11點在「拓元售票」正式開賣。2NE1是「YG娛樂」於2009年推出的第一組女子團體，成員分別為朴春、CL、Dara、Minzy，4人的形象與師兄BIGBANG相似，成功開啟「Girl Crush」風潮，推出多首膾炙人口的嘻哈作品，包含《Fire》、《I Don't Care》、《Go Away》、《Lonely》、《I Am the Best》、《I Love You》、《Come Back Home》等，每一首傳唱度極高，發表至今仍是不敗金曲。因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，讓看到消息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。雖然2NE1解散，但成員私下感情好，常常合體開直播與粉絲聊近況；直到2022年，CL受邀出席美國Coachella（科切拉音樂節），當她表演完後，後台突然響起《I Am the Best》音樂，隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身，相隔6年的世紀合體，掀起海內外熱烈討論。今年5月17日，正好是2NE1成軍15週年，她們的官方IG突然釋出4張朴春、CL、Dara、Minzy的合照以及4人獨照，寫下：「Happy 15th Anniversary 2NE1 & Blackjacks.」令許多Black Jack（粉絲名）驚喜不已；沒想到還傳來好消息，宣布合體舉辦《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》演唱會，在10月4日的首爾場上，首首經典組曲掀起粉絲回憶殺，BIGBANG大聲跟GD、NewJeans、BLACKPINK成員Jennie、WINNER成員、iKON成員、BABYMONSTER通通共襄盛舉，「YG Family回來了」感動許多資深K-POP迷。2NE1出道15年的演唱會，當然少不了台灣場，原定2月8日僅一場演出，今天隨著門票秒殺而決定加場，確定2月9日再唱一天，演唱會完整資訊如下。演出日期：2025年2月8日（六）18：002025年2月9日（日）18：00演出地點：林口體育館演出票價：7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、2800元售票日期：2024年10月16日（三）11：00售票系統：拓元售票