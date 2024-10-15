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台新金控與新光金控日前分別召開股東臨會，均通過了兩家金控合意併購，新光金董事長魏寶生也喊出「通過就是溝通的開始」，不過，新光銀行工會明（16）日將在全國金融業工會聯合總會陪同下，向金管會陳情書，協助持續追蹤2家金控公司何時啟動與勞方協商「員工安置計畫」進程。金管會今日則表示，目前尚未收到台新金與新光金的合併申請，而且申請文件要包括員工安置計畫，金管會審核時會就客戶、員工、股東權益及對社會大眾影響，進行綜合考量。全金聯指出，新光銀行工會於9月19日正式成立，並已獲台北市政府勞動局發給工會登記證書，以及正式申請加入全金聯，因此，現正協助其於內部討論如何與資方就員工權益保障事項，進行正式協商。由於明日下午全金聯與金管會年度座談是早就排定會議，且座談時間有限，因此，另將安排新光銀行工會向主委彭金隆當面陳情，請金管會關注「新新併」至今仍未敲定與勞方協商員工安置、就業保障等議題，勞方確實沒有感受到資方所稱照顧員工的誠意。金管會銀行局副局長侯立洋今日則指出，金融機構合併要由合併雙方共同向主管機關申請許可，據了解，目前台新金與新光金正就相關合併案件準備相關文件中，金管會還沒收到相關申請資料，不過，他表示，根據金融機構合併法第12條規定，申請合併所提報的書件有合併契約書，包括對受僱人權益的處理，含有員工安置計劃，當然合併案對客戶、員工、股東權益及對社會大眾影響，金管會也都會納入審核綜合考量，其中員工安置計劃要檢附包括與工會協商或是勞資協議相關會議紀錄，讓金管會了解是否與所提安置計劃一致，也希望盡量取得共識後再擬具相關計畫，若未取得共識，金管會也會一步了解雙方是否能再協商或提具較可行方案，也請業者 說明或補件。侯立洋也以富邦金與日盛金併案為例，事實上當時也因員工安置權益，有請兩家金控補充說明，提出調整計劃後，再報送金管會，因此，才使2家金控合併花了10、11個月的時間。