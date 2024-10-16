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美國前總統、共和黨總統候選人川普先前曾稱台灣應為美國的防衛付費。他15日在接受媒體採訪時，再度被問及一旦中國侵略台灣，美國是否會出兵捍衛台灣，不過川普避免直接進行回應，僅稱「與習近平關係很好」，「他們以後不會這麼做」。川普15日在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）接受彭博（Bloomberg News）總編輯米可斯維特（John Micklethwait）專訪，談及有關移民、關稅、對台灣的外交政策以及選舉日後的計劃等議題。當話題轉到外交政策時，米可斯維特向川普問道，「您曾說過台灣應該為美國的保護付費」。而中國正在對台灣進行海上全面封鎖的軍事演習，「如果中國入侵台灣，您會派遣美國軍隊去防衛台灣嗎？」不過川普並未直球回答，僅表示「他們（北京）現在這樣做是因為以後不會這麼做（the reason they're doing it now is they're not going to do it afterwards），明白嗎？」，「所以他們現在就這麼做了。他們想這麼做」在川普講完這段話後，現場報出了一陣掌聲。川普接續表示，自己跟中國領導人習近平及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的關係很好，與北韓領導人金正恩的關係也非常好。這是川普6月底在佛羅里達州接受「彭博商業周刊」專訪後，再次談到是否協防台灣。當時報導指出，川普對於保護台灣免遭中國入侵的想法態度冷淡，更稱台灣搶走美國的晶片生意，台灣應該為美國的防衛付費。後續在9月，川普接受媒體採訪時，則提到中國不會在他當總統任內攻打台灣，但「中方最終會動手」，他同時提及台灣狀況相當棘手，距離美國1.4萬公里，距中國只有161公里，因此希望台灣領袖們在未來4年能大幅增加國防預算的投資，認為台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）的10%。台灣今年度國防預算為6068億元，GDP占比2.5％；2025年度國防預算達新台幣6470億元，占GDP比率約為2.45%，創歷史紀錄。