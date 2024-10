我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前總統、共和黨總統候選人川普先前曾稱台灣應為美國的防衛付費。他15日在接受媒體採訪時,再度被問及一旦中國侵略台灣,美國是否會出兵捍衛台灣,不過川普避免直接進行回應,僅稱「與習近平關係很好」,「他們以後不會這麼做」。川普15日在芝加哥經濟俱樂部(Economic Club of Chicago)接受彭博(Bloomberg News)總編輯米可斯維特(John Micklethwait)專訪,談及有關移民、關稅、對台灣的外交政策以及選舉日後的計劃等議題。當話題轉到外交政策時,米可斯維特向川普問道,「您曾說過台灣應該為美國的保護付費」。而中國正在對台灣進行海上全面封鎖的軍事演習,「如果中國入侵台灣,您會派遣美國軍隊去防衛台灣嗎?」不過川普並未直球回答,僅表示「他們(北京)現在這樣做是因為以後不會這麼做(the reason they're doing it now is they're not going to do it afterwards),明白嗎?」,「所以他們現在就這麼做了。他們想這麼做」在川普講完這段話後,現場報出了一陣掌聲。川普接續表示,自己跟中國領導人習近平及俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)的關係很好,與北韓領導人金正恩的關係也非常好。這是川普6月底在佛羅里達州接受「彭博商業周刊」專訪後,再次談到是否協防台灣。當時報導指出,川普對於保護台灣免遭中國入侵的想法態度冷淡,更稱台灣搶走美國的晶片生意,台灣應該為美國的防衛付費。後續在9月,川普接受媒體採訪時,則提到中國不會在他當總統任內攻打台灣,但「中方最終會動手」,他同時提及台灣狀況相當棘手,距離美國1.4萬公里,距中國只有161公里,因此希望台灣領袖們在未來4年能大幅增加國防預算的投資,認為台灣軍費應提高到國內生產毛額(GDP)的10%。台灣今年度國防預算為6068億元,GDP占比2.5%;2025年度國防預算達新台幣6470億元,占GDP比率約為2.45%,創歷史紀錄。