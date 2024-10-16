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洛杉磯快艇總教練Tyronn Lue在今（16）日宣布，陣中當家球星Kawhi Leonard確定將缺席開幕戰，Leonard在今年5月動了膝蓋手術後，出賽狀態並不穩定。Lue表示，目前Leonard還在休養當中，並未開始隨隊練習。快艇昨（15）日在新主場Intuit Dome以110：96擊敗獨行俠，拿下季前熱身賽的第3勝，同時也是在新場館的第一勝，對此Lue表示：「有一個我們可以稱之為家的地方，這種感覺很棒，我們所有人都對此很興奮。」在採訪中，Lue也透露新賽季開幕戰的先發五人，分別是James Harden、Norman Powell、Terance Mann、Derrick Jones Jr.與Ivica Zubac，然而開幕戰先發五人中並沒有Leonard，Lue表示Leonard目前正在休養當中，將缺席所有季前熱身賽。此外Lue還透露在替補方面，在賽季初他將啟用10人輪替陣容，板凳前5人分別是Kris Dunn、Kevin Porter Jr.、Amir Coffey、Nicolas Batum以及Kai Jones，快艇將在台灣時間10月24日迎來新賽季開幕戰，快艇將在主場Intuit Dome迎戰鳳凰城太陽。