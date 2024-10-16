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▲網友分享在行政院薪情平台查詢自己月薪在台灣等級，結果發現月薪5萬，PR值大約只有60%左右。（圖/行政院薪情平台）

▲該平台不僅可以比較全體受僱員工，也可以用性別、同年齡層、教育程度、行業來比，非常實用。（圖/行政院薪情平台）

▲如果是在25歲至29歲年收入高於48.8萬的話，就是PR值50以上。（示意圖／記者顏真真攝）

▲利用「職缺薪情連連看」功能的話，可以輸入符合自己期望的薪水，會有不同職業的建議類別資訊跑出。（圖/行政院薪情平台）

月薪5萬應該還算不錯嗎？上班族在職場走跳多年，一直都清楚薪資會隨著年資、能力、產業影響而有高低，但沒看過外面的世界，怎會知道自己的薪資到底是好還是壞？近日，就有網友討論一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近無聊在看台灣人平均薪水多少，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我月薪4萬，慘不忍睹了....」、「傻眼，月薪5萬連PR70都沒有喔！」而網友提到的平台，，最直觀的就是可以讓民眾查詢自己現在的薪水，到底跟整體勞動環境的差異是否過大，除了可以比較「全體受僱員工」之外，，可以快速看出自己在同年齡層薪資高低。📍25歲以下：36.2萬元📍25歲至29歲：48.8萬📍30歲至39歲：55.2萬📍40歲至49歲：58.9萬📍50歲至64歲：54.8萬📍64歲以上：41.3萬而這個「薪情平台」不只可以提供民眾檢視自己現在「薪水在台灣概況」，，如果是符合自己興趣的工作，也不妨可以挑戰轉職看看！，也能看到各職業平均雇用的起薪。只能說，如果現在你對你工作薪水並不滿意，甚至有想要轉換跑道，利用薪情平台一鍵查詢檢視也是不錯的選擇哦！