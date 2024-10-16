月薪5萬應該還算不錯嗎？上班族在職場走跳多年，一直都清楚薪資會隨著年資、能力、產業影響而有高低，但沒看過外面的世界，怎會知道自己的薪資到底是好還是壞？近日，就有網友討論「目前月收入5萬，結果去薪情平台查了一下，結果PR值才60初頭，到底錢都被誰賺走了啦！」貼文引起廣大迴響。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近無聊在看台灣人平均薪水多少，好奇用行政院的薪情平台查看看自己的收入，我月收入5萬查出來PR值只有60%多一點，跟同年齡比的話甚至只有50幾%，難怪沒有人想生小孩，也買不起房，到底錢都被誰賺走了啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好奇也去查了一下自己的，好喔PR40％，我是什麼很賤的人嗎」、「5萬以為已經是很不錯的薪水了，沒想到才60%多一點喔」、「行政院說全體受僱員工經常性薪資平均月薪4萬6751元，有人真的有領到？」、「我月薪4萬，慘不忍睹了....」、「傻眼，月薪5萬連PR70都沒有喔！」
你還滿意自己的薪水嗎？行政院「薪情平台」一鍵查詢比較
而網友提到的平台，是行政院主計處在106年3月推出的「薪情平台」，是整合薪資分布統計、勞動報酬、產業調薪狀況的網站，最直觀的就是可以讓民眾查詢自己現在的薪水，到底跟整體勞動環境的差異是否過大，只要輸入「年薪」就可以按下查詢鍵看，到自己與全體受僱員工的PR值落在哪裡，不過目前最新資料更新到111年，112年資料尚未輸入。
除了可以比較「全體受僱員工」之外，該系統還能夠針對不同群族比較，例如大家很在意的「同年齡層受僱勞工比較」、「按照男女性別比較」、「同行業受僱勞工比較」等，《NOWnews》記者也實際操作「同年齡層受僱勞工比較」，替大家整理出各區間的年薪中位數，可以快速看出自己在同年齡層薪資高低。
📍25歲以下：36.2萬元
📍25歲至29歲：48.8萬
📍30歲至39歲：55.2萬
📍40歲至49歲：58.9萬
📍50歲至64歲：54.8萬
📍64歲以上：41.3萬
薪情平台不只比較薪水！觀看各行各業薪水找職缺
而這個「薪情平台」不只可以提供民眾檢視自己現在「薪水在台灣概況」，也可以透過「職缺薪情連連看」的功能，輸入自己理想的月薪，平台也會自動幫忙分析相關職缺，包括該工作所需要的「教育程度」、「雇用工作經驗」或者是輪班、加班的狀況，如果是符合自己興趣的工作，也不妨可以挑戰轉職看看！
記者也實際在該平台輸入「月薪6萬」的數字，結果跳出來的建議職業就有「藥師」、「經濟學專業人員」、「建築師」、「高階主管」、「財務專業人員」以及「行政商業經理人員」等，也能看到各職業平均雇用的起薪。只能說，如果現在你對你工作薪水並不滿意，甚至有想要轉換跑道，利用薪情平台一鍵查詢檢視也是不錯的選擇哦！
🟡「全體受僱員工薪水比較」點這裡
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好奇也去查了一下自己的，好喔PR40％，我是什麼很賤的人嗎」、「5萬以為已經是很不錯的薪水了，沒想到才60%多一點喔」、「行政院說全體受僱員工經常性薪資平均月薪4萬6751元，有人真的有領到？」、「我月薪4萬，慘不忍睹了....」、「傻眼，月薪5萬連PR70都沒有喔！」
你還滿意自己的薪水嗎？行政院「薪情平台」一鍵查詢比較
而網友提到的平台，是行政院主計處在106年3月推出的「薪情平台」，是整合薪資分布統計、勞動報酬、產業調薪狀況的網站，最直觀的就是可以讓民眾查詢自己現在的薪水，到底跟整體勞動環境的差異是否過大，只要輸入「年薪」就可以按下查詢鍵看，到自己與全體受僱員工的PR值落在哪裡，不過目前最新資料更新到111年，112年資料尚未輸入。
除了可以比較「全體受僱員工」之外，該系統還能夠針對不同群族比較，例如大家很在意的「同年齡層受僱勞工比較」、「按照男女性別比較」、「同行業受僱勞工比較」等，《NOWnews》記者也實際操作「同年齡層受僱勞工比較」，替大家整理出各區間的年薪中位數，可以快速看出自己在同年齡層薪資高低。
📍25歲以下：36.2萬元
📍25歲至29歲：48.8萬
📍30歲至39歲：55.2萬
📍40歲至49歲：58.9萬
📍50歲至64歲：54.8萬
📍64歲以上：41.3萬
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