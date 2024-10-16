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中共解放軍東部戰區14日宣布對台展開「聯合利劍-2024B」軍事演習，執行約13小時左右，火速落幕。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，台灣人民若因為軍演比料想中提早結束而輕忽，甚至嘲諷，那就萬萬不可，並點出面對威脅，台灣有五件重要功課。黃暐瀚在臉書發文指出，從2022年裴洛西事件打飛彈，到今年五月總統賴清德就職後軍演，再到國慶日後再軍演，對岸對台灣的軍事企圖是明顯的。對岸軍演一而再、再而三，國人慢慢「習慣」的同時，也要警覺千萬不可「鬆懈」，須知「由訓轉戰」的可能性永遠存在，如果我們對中共的演訓麻木，那麼一旦哪天訓練突然轉為戰爭的時候，台灣就會措手不及。黃暐瀚說，軍演當下，要穩定；軍演結束，要檢討。面對威脅，台灣有五件重要功課，一、要外交支持，這次美國國務院、國防部都警告中共軍演「毫無道理」，日本新首相石破茂閣下，也關注台海情勢，讓更多國際民主盟國知曉、關注台海情勢，對台灣才更有利。二、要國防實力，備戰才能避戰，對岸軍演一天125架次，海警船軍艦破三十艘，一旦真的發生衝突，台灣國防如何應因？怎麼突破「蟒蛇戰術」的包圍？現在是檢討的時候，不是放鬆的時候。黃暐瀚續指，三、要能源充足，台達二號LNG返航事件，引起國人關注，雖然經濟部跟中油解釋，是因為儲存槽滿曹，所以延期進港，但正好藉此軍演，檢視一旦真的發生軍事衝突的話，台灣的天然氣該如何有效運補，至關重要。四、要經濟不衰，軍演之後，昨天股市不跌小升，但未來兩岸持續緊張，ECFA一定更加緊縮，免關稅貨品可預期將一項一項被取消，台灣是海島型國家，如何維持海空運順暢？保持經濟發展不受影響，非常重要。五、要團結對外，由於國內政治對立，競爭激烈，每每出現重大危機，總會看到國人意見分歧。目前台灣內部統獨意識對立，中共對台認知作戰日益加劇，如何團結國人，賴清德總統身為人民直選的國家領導人，責無旁貸。黃暐瀚最後表示，居安思危，台灣五要，這五要，非常重要。