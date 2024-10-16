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▲門票開賣不到3分鐘，已經被搶購一空。（圖／拓元售票）

▲2NE1演唱會座位圖，最貴票價是VIP搖滾區套票7800元。（圖／理想國臉書）

韓國女團2NE1明年將來台灣舉行「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」演唱會，門票在昨日搶先開放Live Nation Taiwan會員預購，上午11點一開賣立即就被秒殺，主辦單位宣布加場，今（16）日門票則在拓元售票系統全面開賣，上午11點開放購票，不到3分鐘立刻又被搶購一空，沒搶到門票的粉絲欲哭無淚。2NE1演唱會訂在明年2月8日開唱，昨日預購票被火速搶空，主辦單位隨即宣布加場，2月9日繼續開唱，門票在今日中午透過拓元售票系統全面開賣，票價由最貴的VIP套票7800元至2800元不等，VIP不僅有專屬通行證還能有整組，提早到現場觀看演唱會彩排，相當划算，因此上午11點一開賣，門票就火速被秒殺，記者點進去實際查詢，兩天演唱會門票都已經完售。幾家歡樂幾家愁，搶到門票的粉絲嗨翻，期待明年2NE1的精采表演，也有粉絲沒搶到票超級崩潰，因為2NE1距離上次來台開唱已經有10年之久，這次台北場沒搶到恐怕要再等10年，或是只能飛到其他國家看了。因此也有不少歌迷期待主辦單位可以再次宣布加場好消息，讓2NE1在台灣多留幾天。演出日期：2025年2月8日（六）18：002025年2月9日（日）18：00演出地點：林口體育館首爾場歌單：1. Fire2. Clap Your Hands3. Do You Love Me4. Falling In Love5. I Don’t Care6. The Baddest Female, MTBD （CL solo）7. Missing You8. It Hurts9. If I Were You10. Lonely11. I Love You12. Ugly13. Gotta Be You14. Come Back Home15. I Am The Best16. Go Away17. Happy18. In The ClubENCORE - Crush + I Don’t Care + Ugly + Go Away + Can’t Nobody （組曲）