韓國女團2NE1明年將來台灣舉行「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」演唱會，門票在昨日搶先開放Live Nation Taiwan會員預購，上午11點一開賣立即就被秒殺，主辦單位宣布加場，今（16）日門票則在拓元售票系統全面開賣，上午11點開放購票，不到3分鐘立刻又被搶購一空，沒搶到門票的粉絲欲哭無淚。
2NE1演唱會訂在明年2月8日開唱，昨日預購票被火速搶空，主辦單位隨即宣布加場，2月9日繼續開唱，門票在今日中午透過拓元售票系統全面開賣，票價由最貴的VIP套票7800元至2800元不等，VIP不僅有專屬通行證還能有整組，提早到現場觀看演唱會彩排，相當划算，因此上午11點一開賣，門票就火速被秒殺，記者點進去實際查詢，兩天演唱會門票都已經完售。
錯過要再等10年？粉絲求2NE1再加場
幾家歡樂幾家愁，搶到門票的粉絲嗨翻，期待明年2NE1的精采表演，也有粉絲沒搶到票超級崩潰，因為2NE1距離上次來台開唱已經有10年之久，這次台北場沒搶到恐怕要再等10年，或是只能飛到其他國家看了。因此也有不少歌迷期待主辦單位可以再次宣布加場好消息，讓2NE1在台灣多留幾天。
《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》資訊
演出日期：2025年2月8日（六）18：00
2025年2月9日（日）18：00（加場）
演出地點：林口體育館
首爾場歌單：
1. Fire
2. Clap Your Hands
3. Do You Love Me
4. Falling In Love
5. I Don’t Care
6. The Baddest Female, MTBD （CL solo）
7. Missing You
8. It Hurts
9. If I Were You
10. Lonely
11. I Love You
12. Ugly
13. Gotta Be You
14. Come Back Home
15. I Am The Best
16. Go Away
17. Happy
18. In The Club
ENCORE - Crush + I Don’t Care + Ugly + Go Away + Can’t Nobody （組曲）
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錯過要再等10年？粉絲求2NE1再加場
幾家歡樂幾家愁，搶到門票的粉絲嗨翻，期待明年2NE1的精采表演，也有粉絲沒搶到票超級崩潰，因為2NE1距離上次來台開唱已經有10年之久，這次台北場沒搶到恐怕要再等10年，或是只能飛到其他國家看了。因此也有不少歌迷期待主辦單位可以再次宣布加場好消息，讓2NE1在台灣多留幾天。
《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》資訊
演出日期：2025年2月8日（六）18：00
2025年2月9日（日）18：00（加場）
演出地點：林口體育館
首爾場歌單：
1. Fire
2. Clap Your Hands
3. Do You Love Me
4. Falling In Love
5. I Don’t Care
6. The Baddest Female, MTBD （CL solo）
7. Missing You
8. It Hurts
9. If I Were You
10. Lonely
11. I Love You
12. Ugly
13. Gotta Be You
14. Come Back Home
15. I Am The Best
16. Go Away
17. Happy
18. In The Club
ENCORE - Crush + I Don’t Care + Ugly + Go Away + Can’t Nobody （組曲）