▲門票開賣不到3分鐘,已經被搶購一空。(圖/拓元售票)

▲2NE1演唱會座位圖,最貴票價是VIP搖滾區套票7800元。(圖/理想國臉書)

韓國女團2NE1明年將來台灣舉行「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」演唱會,門票在昨日搶先開放Live Nation Taiwan會員預購,上午11點一開賣立即就被秒殺,主辦單位宣布加場,今(16)日門票則在拓元售票系統全面開賣,上午11點開放購票,不到3分鐘立刻又被搶購一空,沒搶到門票的粉絲欲哭無淚。2NE1演唱會訂在明年2月8日開唱,昨日預購票被火速搶空,主辦單位隨即宣布加場,2月9日繼續開唱,門票在今日中午透過拓元售票系統全面開賣,票價由最貴的VIP套票7800元至2800元不等,VIP不僅有專屬通行證還能有整組,提早到現場觀看演唱會彩排,相當划算,因此上午11點一開賣,門票就火速被秒殺,記者點進去實際查詢,兩天演唱會門票都已經完售。幾家歡樂幾家愁,搶到門票的粉絲嗨翻,期待明年2NE1的精采表演,也有粉絲沒搶到票超級崩潰,因為2NE1距離上次來台開唱已經有10年之久,這次台北場沒搶到恐怕要再等10年,或是只能飛到其他國家看了。因此也有不少歌迷期待主辦單位可以再次宣布加場好消息,讓2NE1在台灣多留幾天。演出日期:2025年2月8日(六)18:002025年2月9日(日)18:00演出地點:林口體育館首爾場歌單:1. Fire2. Clap Your Hands3. Do You Love Me4. Falling In Love5. I Don’t Care6. The Baddest Female, MTBD (CL solo)7. Missing You8. It Hurts9. If I Were You10. Lonely11. I Love You12. Ugly13. Gotta Be You14. Come Back Home15. I Am The Best16. Go Away17. Happy18. In The ClubENCORE - Crush + I Don’t Care + Ugly + Go Away + Can’t Nobody (組曲)