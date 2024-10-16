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台北市機車停車位持續不足，市府共享運具政策更允許業者投放1.3萬輛共享機車，加劇停車位短缺問題，讓民眾抱怨找機車位難。台北市議員林亮君今（15 ）日於交通部門質詢時建議，交通局應將共享運具業者「與路外停車場合作」或「自行租用場地創設停車格」納入評鑑計畫與行政契約，紓緩民眾停車壓力，並合理訂定權利金，以反映外部成本，減少民眾的相對剝奪感。林亮君表示，台北市的機車登記數近年有減少趨勢，也在今年跌破93萬輛，但從台北市2024年8月交通統計月報來看，全市的路邊、路外機車停車位僅87.5萬格左右，加上每日通勤進城車輛與機退2.0減劃車位，整體車位供給仍不足。同時北市府更許可共享機車業者投放約1.3萬輛機車，讓民眾在路邊找停車位難上加難。林亮君表示，目前北市已有部分共享運具業者與路外停車場業者合作，劃設特約借還區域，讓民眾借還更有彈性並減少路邊停車格的壓力，為共享運具業者、停車場業者、市府與市民創造多贏。林亮君呼籲，交通局應將業者「與路外停車場合作」與「自行租用場地創設停車格」，納入評鑑計畫的指標項目，甚至直接納入行政契約項目，鼓勵業者為解決北市停車問題盡一份心力。林亮君也提醒，雖然推動綠運輸是很好的政策，但共享運具仍為台北市帶來一定的外部成本，且目前的權利金訂定過低，不只不符公平原則，也會讓民眾有很重的相對剝奪感。林亮君強調，合理的權利金訂定方式，應該是以能反映外部成本的權利金為基礎，再透過權利金減收項目，減免業者費用，獎勵其協助推動市府政策目標。交通局長謝銘鴻回應表示，鼓勵共享運具業者與路外停車場合作或是創設停車格，確實可以創造多方共贏，承諾會研議將相關項目納入未來的評鑑指標。此外交通局也承諾會再針對權利金金額進行研討，為明年度與業者重新議約做準備。