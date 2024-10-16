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中國人民解放軍東部戰區14日實施為期13小時的「聯合利劍-2024B」演習，演習區域不僅包圍台灣，中國更出動萬噸級海警船，海巡署派出千噸級巡防艦與中共海警船對峙。對此，海巡署長張忠龍今（15）日表示，「大不一定好」，台灣周邊海域淺灘、淺礁多，海巡採迅速、以量來應對中共海警船。立院外交及國防委員會今日邀請國安局長率相關情報機關首長業務報告。國民黨立委徐巧芯詢問中共「聯合利劍-2024B」軍演實施軍警一體新架構，海警加入演習，是否有因應措施，國安局長蔡明彥表示，5月「聯合利劍-2024A」軍演海警就有加入。徐巧芯又問海巡弟兄抱怨裝備不足，張忠龍表示，所有裝備是足夠的，海巡有訂立武器裝備配賦標準，依據不同任務會攜行不同裝備，所以這方面是沒有問題，這次中共海警船在台海周邊出現12艘海警船，海巡署派出13艘艦船，還有58艘巡防艇，所以在應對上面是綽綽有餘，也有第二梯次預備兵力，絕對是沒有問題。徐巧芯又問今年2月金門大陸籍快艇翻船事件暴露監視器不足問題，現在買齊了嗎？張忠龍表示，到9月之前已全部配發。徐巧芯問兩岸海警船噸位的差距？張忠龍回應說，中共最大噸位為12000噸，我國為4000噸。徐巧芯追問因應措施是什麼？張忠龍回答說，「大不一定好」，尤其台灣周邊海域淺礁多、淺灘多，海巡採迅速、以量來應對中共海警船。