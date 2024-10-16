我是廣告 請繼續往下閱讀

一名年僅23歲的印尼男給手機充電時睡著，沒想到手機爆炸，造成全身90％面積灼傷，他被送入醫院緊急治療，雖然撿回一條命，但全身劇烈疼痛。印尼媒體《Tribun News》報導，此事件發生於11日早上9點，住在印尼峇淡市一座村莊的23歲巴斯蒂安·西霍賓（Bastian Sihombing）在為手機充電後，就把手機放在身上並睡著。鄰居起初聽到了爆炸聲，但未能確定聲音來源，直到聽到男子的求救聲。同時，居民也看到男子家中冒出白煙。當他被發現時，全身幾乎被燒傷。當地警察局長證實，男子在為手機充電時不慎睡著，結果手機爆炸，不只把他燒傷，也燒毀了床墊。專家指出盡量不要一邊用手機一邊充電，或是時常充著電便睡覺。手機鋰電池最怕的就是溫度過高，大多數是出現熱失控的問題令電池爆炸。 當生熱速率遠高於散熱速度時，就有機會出現熱失控。 第一階段電池在大電流放電時自身開始發熱，電池內部的溫度可以高達90℃；第二階段電池會釋放出大量熱和氣體，並持續升溫，電池會明顯鼓起；第三階段電解液會發生氧化反應，最後令電池爆炸。