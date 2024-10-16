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京華城土地日前被法院裁定扣押後，台北市長蔣萬安針對京華城建案是否停工問題，多次主張依法不予勘驗，並認為已達到實質停工效果。蔣萬安今（16）日再度重申，京華城如果未來未申報就施工，就是勒令停工，現階段就達到實質停工的效果。威京集團旗下中華工程承包台北市政府多項工程，包含環狀線因0403花蓮大地震斷軌，還有信義線東延工程，民進黨台北市議員林延鳳擔憂，若威京集團遭抽銀根，中工承包的市府工程恐將受影響。蔣萬安今日赴北市議會民進黨團說明重大議法案，並於會前受訪。針對中工若遭抽銀根，是否擔心工程延宕變爛攤子？蔣萬安回應表示，市府就是克服困難，持續推動各項市政。針對京華城施工勘驗，下次勘驗是2樓板施工前，是否覺得以拖待變？蔣萬安表示，一切依法行政，不管是檢方來函，或是內政部函示，其實都明確指出現階段法院核准扣押京華城土地，依法就是不允施工勘驗，依據《建築法》第56、87條不允施工勘驗，如果未來未申報就施工，就是勒令停工，現階段就達到實質停工的效果。