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台北市政府編列14億將對市政大樓進行裝修，包括大樓外牆、停車場充電樁還有各樓層各項會議室、首長室辦公空間裝修。不過，台北市議員今（16）日卻驚呼花「市政大樓花14億裝修，都可以重蓋了」。蔣萬安今日赴北市議會民進黨團說明重大議法案。民進黨議會黨團總召簡舒培表示，預算討論中有明年度的總預算，高達2044億，包含統籌分配款、新興業務分配高達1058億，占總預算比例52%，但是立院因為藍白委員不願審查總預算，今天請蔣萬安報告重大預算，這些預算都還掛在牆壁上，會不會通過還不知道，呼籲國民黨能幫台北市忙趕快付委，進行討論，讓北市發展有預算可以執行。民進黨市議員陳怡君發言時表示，他們都支持給台北市民、公務員有良好的洽公環境，但是發現北市市政大樓的節能減碳智慧計畫，斥資14億元，「14億元金額實在是太龐大，30年以上危老的老房子都可以重建了，14億元等於整個市政大樓都可以重蓋」，光是辦公室改善、中庭改造、節能減碳計畫就要斥資14億元，後面會不會增加預算、會不會減項發包，這14億元後續要跟市議會、台北市民好好交代清楚。