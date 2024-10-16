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▲網友認為 iOS 18 控制中心可以自訂，使用起來會更順手。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18 被網友大推的功能為App隱藏。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18.1 通話錄音即將上線，頗值得期待。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iOS 18正式版釋出已經滿月，但實際更新後真的讓用戶有感嗎？近日在PTT上有網友發文詢問：「升級後真的有用到哪些功能？」認為最實用的是App可以自訂位置，以及控制中心靈活度提升，但最多網友推的是「App上鎖」功能，同時也有人認為「照片」App超難用，怒批「真的是史上最難用」。被蘋果譽為史上最大更新的iOS 18，相較於官方的信心滿滿，用戶的使用體驗卻感覺「普普」。近日有網友Po文表示，目前覺得iOS 18最實用的是App可以自訂位置，不會被強制對齊，可以凸顯喜歡的桌面風格。另一項推薦的功能是控制中心可以自訂，能以順手的方式排列圖示也很不錯。但除了上述兩項功能外，其他功能幾乎都沒用到，其中「客製化App顏色」更被批評「調色真的醜到完全不想用」，同時也好奇其他人的iOS 18使用體驗。iOS 18確實有幾項功能獲得好評，其中被大力推薦的就是「隱藏App」功能。只需長按想隱藏的App，即會出現「需要Face ID」的選項，之後開啟該App時需要用Face ID解鎖，這大大提高了手機的隱私性。網友直言：「最實際的功能」、「能上鎖堪稱iOS史上巨大的進步，雖然是安卓十年前的功能。」iPhone用戶常在鎖定畫面時不慎誤觸「手電筒」，但升級到iOS 18後，使用者終於可以在「鎖定畫面」底端切換控制選項。使用方式：在鎖定畫面長按點選「自訂」後的「鎖定畫面」，按「－」即可移除手電筒，從此告別誤觸。有部分網友表示：「就是為了這個功能才更新iOS 18」、「首頁移除手電筒、相機清爽多了」。其他好評推薦的新功能還有「遊戲模式」、「自定義控制中心」、「Mac控制手機」，而FaceTime的「遠端操控」更被譽為「長輩救星」，可以遠端幫助對新功能不熟的長輩解決手機的問題。「車輛動態提示」則被稱為「防暈車神器」。記者還想推薦「通話錄音」功能，升級到iOS 18.1後，通話時螢幕介面左上方會有錄音按鍵，按下後會顯示倒數3秒，雙方都會聽到提示音「此通話將被錄音」以避免被偷偷錄音。錄音後的檔案會直接儲存在備忘錄中。實際使用Beta版測試，不需要iPhone 15 Pro或iPhone 16系列都可以使用。有好評的功能，自然也有反推，其中iOS 18的「照片」功能被認為是「史上最難用」。雖然官方貼心提供了各種分類，原意是讓用戶更快速找到照片，但預設分類很雜亂，網友怒批：「到底是誰改的？要找個相簿滑半天！」