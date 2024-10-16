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農業部業於113年10月14日修正發布農業天然災害救助辦法，秉持貼近實際需求、簡化現勘流程、延長受理時間之精神，協助農、漁民在受到天然災害後第一時間能儘速復耕、復養，同時該辦法溯及到113年10月1日後發生的天災，讓山陀兒颱風受災的農、漁民能立即適用。農業部說明，本次救助辦法修正內容主要重點包括4大項，包括：1. 公所受理期間，從10個日曆天改為工作天，提供基層人力假日彈性受理，同時考量災損嚴重時，得公告受理期限再延長5個工作日。2. 遲發性災損經認定後，放寬得於6個月內完成提報，讓實際受災農民得以申請救助。3. 若公告為免現勘品項或達災損天氣參數者，公所只需確認種植或養殖事實(即取消公所勘查損失率20%規定)，加速公所勘災流程，從速認定。4. 每年檢討現金救助項目及額度，符合實際生產成本，加速農漁民復耕、復養。農業部強調，中央攜手地方政府全力協助農民迅速復耕、復建並落實從寬、從速是農業天然災害救助的核心精神，在這次山陀兒颱風過後，農業部陸續公告農業天然災害救助地區及品項，請受災農、漁民把握受理期間，至公所申請救助；同時農業部將輔導地方政府加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建工作。